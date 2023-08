Plesna predstava u vašem stanu? Zahvalite Irmi Omerzo, moguće je

Ovaj put riječ je bila o plesnoj predstavi, autorskom projektu 'Redukcija' cijenjene koreografkinje Irme Omerzo . Publika nije bila sastavljena od 'slučajnih' gledatelja - domaćini su dobili uputu da pozovu minimalno šestero gledatelja po svojem izboru i osiguraju mjesta za njih. Iskustvo je, međutim, bilo posve autentično - i nevjerojatno ispunjujuće. Bila sam oduševljena, i istodobno začuđena: naša je izvedba bila posljednja od ukupno 15 u proljetnom - ujedno i prvom - ciklusu izvođenja. Kako je moguće da nisam dotad čula apsolutno ništa o ovom projektu koji se upravo događa baš tu, usred Zagreba, i kojemu baš svatko može biti domaćinom? I još: kako to da tako nešto uopće postoji u Zagrebu?

Već sam pomalo bila i zaboravila na taj osjećaj kad je, u svibnju 2023., stigao mail jednoga prijatelja: 'Želite li u subotu doći do nas doma na predstavu?' I uz to dodatak: 'Nije šala! Predstava je prava.'

Na zvoncu je pisalo 'Nora & Torvald'. Publika je u veselom raspoloženju puštena u haustor, pa u stan, gdje smo se razmiljeli i sjeli kako je gdje tko stigao - nije bilo stolaca za publiku, samo stan sa svojim uobičajenim namještajem i razdragani domaćini, koji nisu znali ništa više od nas o onome što će se u idućih 75 minuta odigrati u njihovom stanu. Zabavljena i zaintrigirana, ugodno uklopljena u gomilu nepoznatih ljudi, jednako oduševljenih predstavom koja se odvijala doslovce među nama, mislila sam tada kako je prava šteta što tako nešto nije moguće doživjeti u Zagrebu. Naravno, ideja 'pozorišta u kući' nije od jučer, alternativna mjesta za teatar, pa tako i stanovi, nisu nepoznanica. Ali ne na ovakav način, gdje su granice između pozornice i gledališta potpuno izbrisane - interakcija profesionalnih glumaca, domaćina i publike (koja, pritom, ostaje samo to - publika od koje se ne zahtijeva nikakva participacija) do te je mjere autentična da se može reći da kazalište doista ne može doći bliže stvarnome životu. Otišla sam ispunjena riječima, prizorima, energijom glumačke suigre, osjećajem suučesništva.

I tako se rodila 'Redukcija', plesni duet koji se izvodi u privatnom prostoru publike koja može 'naručiti' izvedbu predstave na svoju kućnu adresu, u svoj stan ili kuću. 'Prostor – radni i izvedbeni - glavni je problem na koji se lokalna plesna scena spotiče već duže vrijeme. Svatko od autora nastoji mu doskočiti kako umije. Ovo je moj način', objašnjava Omerzo. Osnovna tehnička premisa njezina projekta je dijeljenje prostora, 'učiniti publiku aktivnim akterom u realizaciji izvedbe, po načelu 'mi vama nudimo predstavu, vi nama ponudite prostor izvedbe i osigurate publiku"'.

Princip je jednostavan: datumi mogućih igranja s najavom predstave i procedurom rezervacija objave se putem društvenih mreža, nakon čega zainteresirani domaćini rezerviraju termine i proslijede adresu na kojoj će se predstava održati. 'Predstava je premijerno izvedena 1. travnja 2023. Dosad smo zajedno s generalnim probama pred publikom odigrali 15 izvedbi u 15 različitih stanova po Centru, u Dubravi, na Medveščaku, Trešnjevci, Maksimiru, Trnju, Savici, u podsljemenskoj zoni… Od malih studentskih stanova do vrlo luksuznih stanova u urbanim vilama', kaže Omerzo.

Predstava se bavi različitim slojevima i implikacijama smanjivanja, dokidanja, smirivanja, minimiziranja, sužavanja i stišavanja pa se i tema 'Redukcije' savršeno poklopila s novim izvedbenim prostorima.

'Živimo u doba kada je svima jasno da nešto treba poduzeti. Čini mi se da smo svi pomalo izgubljeni odakle krenuti i što poduzeti, a da to ima smisla u ovom konzumerističkom društvu. Naišla sam na razna stajališta, od onih simpatičnih do totalno fanatičnih koji na primjer sile djecu da nakon velike nužde koriste samo dva listića wc papira. Iz razgovora s ljudima o pojmu 'redukcija', ljude moje generacije to asocira na doba redukcije struje i goriva početkom osamdesetih u Jugoslaviji, dok mlađe generacije asocira najviše na redukciju vezanu uz pojedine sastojke u prehrani. Predstava iz vizure postapokaliptičnog vremena gleda na ovo šizoidno vrijeme danas u kojem živimo', objašnjava Omerzo. Tema ju je, kaže, zaintrigirala nakon nedavnog pražnjenja obiteljskog stana u kome su vrijeme i ljudi vrijedno nataložili zaista svašta - 'stravična pustoš od gomile stvari'.

Odabirući osobni prostor publike za svoj prostor izvođenja, predstava samu sebe namjerno prostorno smanjuje, time publici omogućujući puno neposredniji doživljaj plesa ali i pozivajući na propitivanje značenja zajedništva u suočavanju s problemima današnjice.