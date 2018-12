Likovnost u 2018.: Živa izlagačka scena u hrvatskim galerijama i muzejima

Hrvatski muzeji i galerije u protekloj su godini nastavili živu izlagačku tradiciju, galerije diljem Hrvatske dale su priliku mladim autorima da se predstave javnosti i već afirmiranima da pokažu dio svog, možda manje poznatog opusa, no izložbenu scenu ponovno su obilježili veliki muzejski projekti, monografske i retrospektivne izložbe

Kroz 140 slika predstavljene su sve faze slikareva stvaralaštva – od pariške preko zagrebačke do praške faze, a Bukovčeva djela su za izložbu posuđena iz niza hrvatskih i inozemnih muzeja u regiji te iz privatnih zbirki.

Uz već proslavljene slike, izloženo je i nekoliko novootkrivenih, među kojima se kao ekskluziva izložbe svojom monumentalnošću i ljepotom ističe veliko ulje na platnu iz 1886. godine, "Putifarova žena", nastalo dok je živio i radio u Parizu.

Ta je izložba izabrana kao središnja u obljetničkoj godini, s obzirom na Bukovčevu ulogu u nastanku Paviljona - njegovom inicijativom 1896. je za izlaganje hrvatskih umjetnika na Milenijskoj izložbi u Budimpešti sagrađen montažni paviljon čija je čelična konstrukcija premještena na zagrebačku Lenucijevu potkovu, a iz koje je dvije godine kasnije nastao Umjetnički paviljon.

Ove je godine Umjetnički paviljon pripremio i veliku monografsku izložbu hrvatskog slikara Emanuela Vidovića, obilježavajući 150 godina njegova rođenja i 65 godina smrti. Vidovićevo stvaralaštvo prikazano je sa 120-ak djela, s fokusom na ranije razdoblje, od 1898. do 1921., zatim tijekom priprema za prijelaz na motiviku i tematiku interijera i mrtvih priroda do perioda koji je trajao do pedesetih godina, interijera crkava i atelijera, kao i mrtve prirode.

Izložba je realizirana u suradnji i suorganizaciji s Muzejom grada Splita, odnosno Galerijom Emanuel Vidović koja je u sastavu Muzeja, gdje je bila postavljena nakon Zagreba.

Hiperrealizam, šezdesete, Katarina Velika...

Iz niza projekata zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti (MSU) istaknula se izložba "Potraga za stvarnošću - Jadranka Fatur i hiperrealno", prva retrospektiva i prvo cjelovito predstavljanje te najdosljednije, no nedovoljno zapažene predstavnice hiperrealizma u Hrvatskoj.

Više od četrdeset godina umjetničkog djelovanja Fatur se zagrebačkoj publici predstavila sa šezdesetak ulja na platnu velikih dimenzija te mnoštvom crteža, akvarela, pastela, fotografija i popratnom dokumentacijom. Prikazane su autoričine središnje teme, autoportreti, portreti, eksterijeri i interijeri, od Zagreba preko Pariza, gdje je boravila studijski, do američkog razdoblja i Jakovlja.