Petnaest naslova u utrci za nagradu pulskog Sajma knjige u Istri 'Libar za vajk'

Petnaest naslova nominirano je za nagradu 'Libar za vajk' koja će se i ove godine dodijeliti na Sajmu knjige u Istri, koji se od 5. do 15. prosinca održava u Puli, najavljeno je na konferenciji za novinare u novoj knjižnici Osnovne škole 'Dr. Mate Demarina' u Medulinu.

'Knjige za vajk, one koje ovom nagradom ostaju zauvijek upamćene, odsad će zauvijek biti i čuvane na jedinstvenom mjestu u Trezoru nagrade Libar za vajk', najavila je Vodopija dodavši kako se ideja razvila iz težnje da se knjigama, nositeljicama titule 'Libar za vajk' dužna pažnja posveti i stvaranjem mjesta gdje će vrijedni naslovi biti dostojno izloženi i posebno čuvani. Zaštitnici Trezora postali su Općina Medulin i Turistička zajednica Općine Medulin, koji su od prošle godine pokrovitelji nagrade.

U izbor za ovogodišnju nagradu 'Libar za vajk' ušli su naslovi nakladnika koji sudjeluju na 25. Sa(n)jam knjige u Istri, a objavljeni su od 1. listopada 2018. do 1. listopada ove godine. Izbor petnaest nominiranih naslova i ove je godine sastavio stručni žiri u kojem su renomirani knjižari Vlatka Balinčić, Dražen Dabić i Dragana Vujatović, kojima se pridružila i knjižarka Marina Habuzin.

Vlatka Balinčić je tom prigodom predstavila nominirane naslove, po odabiru članova stručnog žirija, a to su Didier Eribon 'Povratak u Reims' (Multimedijalni institut i Sandorf), Maja Haderlap 'Anđeo zaborava' (Disput i Hrvatsko filološko društvo), Ted Hughes 'Rođendanska pisma' (Fraktura), Zlatko Karač i Alen Žunić 'Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj: Osmanska i suvremena baština' (Arhitektonski fakultet, UPI-2M plus), Damir Karakaš 'Proslava' (Naklada OceanMore), Reinhard Kleist 'Nick Cave: Mercy on me' (Strip centar Tino), Maša Kolanović 'Poštovani kukci i druge jezive priče' (Profil knjiga), Srečko Kosovel 'Integrali' (MeandarMedia), Predrag Lucić 'Cervantesov trg: sabrane drame i songovi' (Jesenski i Turk), Josip Mlakić 'Skica u ledu' (Fraktura), Chigozie Obioma 'Orkestar manjina' (Hena com), Gregor von Rezzori 'Memoari jednog antisemita' (Gymnasium), Paco Roca 'Kuća' (Naklada Fibra), Viktor Šklovskij 'Sentimentalno putovanje: uspomene, 1917.- 1922.' (Fraktura), Evelina Turković 'Slika od zvuka; zvuk u vizualnoj umjetnosti' (Durieux i Hrvatska selekcija AICA).