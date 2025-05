Pet noviteta Naklade Ljevak - od odnosa u obitelji i potrage za domom do prirode

Roman škotskog pisca Martina Maclnnesa "Izranjanje", dobitnik prestižnih nagrada The Saltire Society Fiction Book of the Year i Arthur C. Clarke Award, ističe nakladnik, govori o tome da ćemo, bez obzira na to koliko smo daleko od doma ili koliko smo izgubili nadu u povratak, uvijek pokušavati pronaći put do ljudi i mjeste koja zovemo domom.

Glavnu junakinju romana more je oduvijek privlačilo kao bijeg od nesretnog obiteljskog života i hirovita, nasilna oca. Postaje ekspertica za morsku biologiju i kada u Atlantskome oceanu bude otkrivena nova brazda, pridružuje se istraživačkom timu u potrazi za dokazima prvih oblika života na Zemlji. Ono što pronalazi dovodi u pitanje znanje o vlastitim počecima.

Martin MacInnes, rođen u Invernessu 1983. godine, autor je romana "Infinite Ground", "Gathering Evidence" i "Izranjanje", koji su mu donijeli status "najboljeg novog književnog eksperimentatora" (The Times). Dobitnik je niza književnih nagrada, a roman "Izranjanje", koji je na hrvatski preveo Ozren Doležal, uvršten je u širi izbor nagrade Booker za 2023. godinu, a potom je osvojio nagrade Blackwell UK, Scotland's National Book Awards i Arthur C. Clarke Award.

Norveška književnica Agnes Ravatn u nagrađivanom lirskom romanu "Ptičji tribunal", objavljenom u prijevodu Anje Majnarić, obrađuje teme srama, krivnje i pokajanja.

Glavna junakinja napušta muža i zaposli se kao domaćica i vrtlarica muškarca koji živi u kući na osami, On želi da ona vodi brigu o njemu, kući i vrtu dok mu se žena ne vrati s putovanja te da ne komunicira s njim ni o čemu drugom. No, on često krši vlastite upute, a ona si sve češće postavlja pitanje tko je on i što zapravo želi od nje.

Agnes Ravatn (r. 1983.) debitirala je 2007. romanom "Tjedan 53", nakon čega su uslijedile tri nagrađivane zbirke eseja. Roman "Ptičji tribunal" postao je međunarodni bestseler, preveden je na sedamnaest jezika i nagrađen nizom nagrada te je uspješno postavljen na pozornicu.

Knjiga Raynor Winn "Tragovi na tlu", koju je preveo Vedran Pavlić, završni je dio trilogije "Staza soli" i "Divlja tišina" u kojima autorica opisuje duga pješačenja na koja odlazi sa suprugom Mothom te piše o prirodi, beskućništvu i kampiranju u divljini. Ova je knjiga priča o prirodi i granicama koje dijele i oblikuju zemlje i ljude. Dok kreću na novo putovanje dugo više od tisuću kilometara od Škotske natrag prema poznatim obalama i Stazom duž jugozapadne obale, Raynor i njezin suprug Moth oslikavaju krajolik otočne nacije koja se suočava s neizvjesnom budućnošću, ističu iz Ljevaka.