Održana svečana premijera filma 'The Books of Knjige: Slučajevi pravde'

U srijedu navečer u punoj dvorani Cineplexxa City Center One East održana svečana premijera filmskog prvijenca crnogorskih Monty Phtyonovaca – 'The Books of Knjige: Slučajevi pravde', čiju režiju potpisuje Zoran Marković Zonjo. Živopisni likovi poput nesposobnih i korumpiranih policajaca, religioznih mafijaša i nevjernih žena samo su djelić onoga što se, u tarantinovskom stilu, može vidjeti na velikom platnu

Hrvatskoj svečanoj premijeri prisustvovali su Veleposlasnik Crne Gore u Zagrebu Nj.E. g Boro Vučinić, višestruko nagrađivani redatelj Veljko Bulajić, glumci Slaven Knezović, Goran Bogdan, Stjepan Perić i Momčilo Otašević, gitarist i osnivač rock sastava 'Zabranjeno Pušenje' Davor Sučić poznatiji kao Sejo Sexon, dokumentarist i novinar Robert Tomić Zuber, te mnogi drugi uzvanici iz javnog i kulturnog života.