Novi ravnatelj zagrebačke Moderne galerije: Stalno se borim protiv pojma stalnog postava jer obeshrabruje posjetitelje

Povjesničar umjetnosti Branko Franceschi novi je ravnatelj zagrebačke Moderne galerije, za koju kaže da ima svoje određeno područje, ali mora djelovati kao suvremeni muzej koji će komunicirati s javnošću i iskoristiti sve pogodnosti društvenih mreža.

Franceschi je na tom je mjestu zamijenio dugogodišnju ravnateljicu Biserku Rauter Plančić koja odlazi u mirovinu, a u Zagreb se vraća nakon što je radio u Rijeci i Splitu.

U riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti bio je ravnatelj od 2004. do 2008., a na čelu Galerije umjetnina Split od 2014. do sadašnje dužnosti. Na likovnoj se sceni pamti i kao voditelj i kustos zagrebačke Galerije Miroslav Kraljević (od 1987. do 2004.).

'U likovnim krugovima mene se smatra kao nekoga tko promovira suvremenu umjetnost što nije sasvim točno ako se uzme u obzir moj životopis, no ono na čemu ću svakako inzistirati je da osuvremenimo način komunikacije prema javnosti i iskoristimo sve pogodnosti koje nam danas daju društvene mreže', rekao je Franceschi za Hinu.

Smatra da postoji potreba za puno dinamičnijim web siteom Moderne galerije i na tom su području već poduzeli prve korake, a sljedeće je prezentacija postava muzejske zbirke.

Po njegovim riječima, bivša ravnateljica već je uvela velike promjene i dinamizirala način predstavljanja zbirke unoseći stalno nove radove koje je muzej ili nabavljao ili dobivao kao donacije.

'Izbjegavam i stalno se kao profesionalac borim protiv pojma stalnog postava jer to umrtvljuje muzejske institucije i na neki način obeshrabruje posjetitelje jer ako su jednom vidjeli neki postav u srednjoj školi, zašto bi došli ponovno', napomenuo je.

Kaže da treba uzeti u obzir da se ove godine odrađuje program koji je već zaključen, no on će nastojati prostorno definirati područja koja će biti namijenjena predstavljanju zbirke i za povremene izložbe.