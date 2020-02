Od hrvatskog Spidermana i Mone Lise ispod kaputa do Picassa u javnom zahodu; ovo su najluđe krađe umjetnina

FBI: Top 10 umjetničkih zločina

Na FBI-jevom popisu 10 najvećih umjetničkih zločina, koji objavljuje od 2005., trenutno je na prvom mjestu pljačka iračkih kulturnih spomenika 2003. u kaosu nastalom svrgavanjem Sadama Huseina s vlasti, kada je iz Nacionalnog muzeja u Bagdadu u svega nekoliko dana ukradeno sedam do 10 tisuća umjetničkih predmeta.



Na drugom mjestu FBI-jevih najvećih umjetničkih zločina krađa je spomenutog Caravaggiovog 'Rođenja Krista', potom krađa violine Davidov Stradivarius iz 1727., otuđena židovsko-američkoj violinistici Eriki Morini 1995. Slijedi također spomenuta pljačka Van Goghovog muzeja 2002., zatim krađa Cezanneovog pejzaža ('Paysage d'Auvers-sur-Oise') iz oksfordskog Muzeja Ashmolean 1999. Lopovi su iskoristili vatromet prilikom slavlja novog milenija, popeli se na krov i obavili posao.



Slijedi slučaj krađe dvaju ulja na platnu u potpisu Maxfielda Parrisha, u vrijednosti od četiri milijuna dolara, nastalih po narudžbi Gertrude Vanderbilt Whitney za njen dom na njujorškoj Petoj aveniji. Slike su otuđene 2002. iz galerije u Hollywoodu. Lopovi su iz izrezali iz okvira.



Na sedmom mjestu FBI-jevih najvećih umjetničkih zločina pljačka je iz 2006., kad su četvorica oružanih muškaraca iz Museu Chacara do Céu u Rio de Janeiru ukrali 'Dva balkona' Salvadora Dalija iz 1929., 'Luksemburški vrt' Henrija Matissea iz 1905., 'Ples' Pabla Picassa iz 1956. te 'Marinu' Claudea Moneta iz razdoblja 1880.-1890.



Deveto mjesto zauzima krađa 'Kavalira', autoportreta nizozemskog majstora Fransa Van Mierisa, ukradenog 2007. iz Umjetničke galerije New South Wales u Sydneyju i to za vrijeme dok je bio izložen. Na posljednjem, desetom mjestu je krađa Renoirova ulja na platnu iz privatnog vlasništva u Houstonu 2011. Naoružani pljačkaši provalili su u dom i otuđili 'Madeleine koja se oslanja na lakat s cvijećem u kosi' iz 1918. Procjenjuje se da vrijedi milijun dolara.