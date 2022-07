'Top Gun: Maverick' - kriza srednjih godina generacije X

Ruku na srce, ni prvi 'Top Gun', onaj iz 1986., nije bio filmsko remek-djelo, ali je imao srca, dinamike i neke legendarne scene. Ovaj je njegova tehnički naprednija, ali lošija kopija, s pričom koja ne govori baš ništa drugo osim: 'Vidi Toma Cruisea kako je i dalje zgodan i cool'. Iako ovo zadnje baš i nije

Ima tu i još nešto drame sa sinom pokojnog Maverickovog suletača Goosea, ljubavne priče s Maverickovom starom ljubavi Penny (Jennifer Connelly jer, naravno, Kelly McGillis nije više dovoljno zgodna ni mlada za Toma Cruisea), ima - idealno za nostalgičare - dirljivog susreta s admiralom Icemanom (Val Kilmer) koji Mavericku čuva leđa, ima i admiral Jon Hamm kao još jedna novodobna poslastica za oči i ima puno letanja i preletanja, baš kao i u originalnom 'Top Gunu'.

No dok je u originalnom 'Top Gunu', koji, nemojmo se lagati, isto nije bio remek-djelo od filma - bilo nekih legendarnih scena i replika (I feel the need - the need for speed!, That's right - I AM dangerous! i sl.), ovaj novi nema ni srca ni dinamike ni duha kao prvorođeni. Nema tu pjevanja 'You've lost that loving feeling' u baru, nema tu Anthonyja Edwardsa koji gol do pasa igra odbojku, nema tu DOISTA MLADOG Toma Cruisea koji je DOISTA izgledao kao da će eksplodirati iz uniforme ako mu ne daju da leti ko manijak. Ovo je tipična kriza srednjih godina - ma kako smiješno to zvučalo jer ako su 'srednje godine', onda valjda ispada da će Maverick i Tom Cruise živjeti barem sto dvadeset. Skinemo li nostalgične naočale s nosa, to je vrlo jasno i pomalo tužno.