'Aftersun', neobično snimljen film o odnosu oca (30) i kćeri (11), jedan je od najboljih filmova godine na izmaku

Nježan i poseban način na koji redateljica Charlotte Wells zaranja u svoj odnos s ocem kada je njemu bila 31, a njoj 11 godina gotovo da na ekran donosi jedan sasvim novi filmski jezik. Taj je jezik, međutim, gledateljima univerzalno razumljiv jer su njegove ključne riječi ono što svi poznajemo.

Calum i Sophie u filmu provode tjedan dana u relativno jeftinom ljetovalištu u Turskoj. Kraj je devedesetih ili početak milenija, a pojedinosti njihova zajedničkog ljetovanja saznajemo iz videosnimaka koje su snimili tijekom ljetovanja, ali i iz sjećanja odrasle Sophie koja pregledava te snimke, sada i sama 30-godišnjakinja, i sama roditelj. Calum je, brzo saznajemo, rastavljen od Sophiene majke, ali u dobrim odnosima s njom - čak joj i na kraju svakog telefonskog razgovora govori da je voli. Calum je i dobar tata - silno se trudi oko svoje kćeri, razgovara s njom, nastoji je u svemu ohrabriti, obradovati, pružiti joj najbolje moguće ljetovanje, ali je i uvjeriti u to da može s njim razgovarati o čemu god želi.

Ono što Calum, međutim, nastoji više od svega jest zaštititi svoje dijete. Želi je zaštititi od svega ružnog, tužnog i teškog, ponajviše od svojih problema. A Calum ima problema. Nikada u filmu ne saznajemo kakvi su to problemi. Neki od njih zacijelo su financijski - shvaćamo to po nekoliko epizoda u filmu - ali iz njegovih melankoličnih pogleda, teških uzdaha, self-help knjiga i tai-chi vježba proviruje nešto teže, nešto dublje, nešto teže rješivo. Slutnje da s Calumom nešto nije u redu tek su na rubu Sophiena vidokruga, ali su sveprisutne. No Sophie to očito primjećuje. Primjećuje, ali ne može shvatiti pa prihvaća onu stranu svojeg oca koju joj on nudi, a u kojoj se ti problemi nastoje sakriti.