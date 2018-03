Nives Opačić: Standardni jezik svi trebaju učiti jer ga ugrožavaju dijalekti i novopridošli govori

Jezikoslovka Nives Opačić rekla je u utorak na predavanju pod nazivom "Hrvatski standardni jezik - još jedna ugrožena vrsta", održanom u Matici hrvatskoj, kako potreba za stvaranjem standardnoga jezika nastaje u trenutku kad se javlja potreba za međusobnim razumijevanjem u cijeloj jezičnoj zajednici

Istaknula je kako je hrvatski standardni jezik normiran te da je on jedna vrsta nadgovora koji se nigdje ne govori pa ga zato svi trebaju učiti.

Opačić smatra kako dijalekti uništavaju standard, ali i novopridošli govori koji su, kako tvrdi, tijekom rata pristigli u druge sredine i uništavaju izvorne dijalekte.

Nives Opačić rodila se 1944. u Vukovaru. Od 1974. do 2004. predavala je kulturu govorenja, čitanja i pisanja studentima kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1972. do 1974. radila je kao ugovorni lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, a od 1979. do 1981. na Sveučilištu u Rimu. Autorica je više knjiga, među kojima i knjige "Iza riječi (prtinom i cijelcem)".