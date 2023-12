Nije Prija sve što sja: Ovo je pet najboljih domaćih pjesama 2023.

Žuvi - 'Nema veze'

Žuvi, genijalni splitski osobenjak i jedini legitimni nasljednik Kuzme i Shaka Zulua, početkom je godine izbacio album 'Pozdrav Brate', vrhunac svog samostalnog stvaralaštva. Zanimljivo je da se na albumu ne nalazi istoimeni underground hit, ali je tamo zato još jedna himna mediteranske melankolije - 'Nema veze', pjesma koja nastavlja dugačku tradiciju splitskog stanja uma, slično kao i 'Biži', gdje je ovaj umjetnik gostovao Kreši Bengalki. Međutim, Žuvi je i dalje enigma, čak i za svoje najbliže suradnike - primjerice, kako objasniti stih '4:1 Chukwueze, nema veze'? Za one neupućene u Hajdukove europske kalvarije, referenca je to na poraz od Villarreala, no ono što nas je sve u društvu dovelo do ludila jest činjenica da brzonogi Samuel Chukwueze nije bio strijelac tog gola. Također, jedan od zasad nedosanjanih snova autora ovog izbora provesti je jedan dan u Splitu sa Žuvijem, herojem radničke klase.

Vojko V - 'Tour Life'