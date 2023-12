Tko od koga krade? Ovo je najbolja glazba u 2023. po vodećim svjetskim medijima

Premda je album izašao početkom prosinca 2022. godine - gluho doba za glazbenu kritiku - njegov je doprinos primjereno valoriziran na ovogodišnjoj Pitchforkovoj listi. Na drugom se mjestu, očekivano, nalazi diva alternativnog popa Caroline Polachek sa svojim albumom 'Desire, I Want to Turn Into You', a na trećem je iznenađenje u vidu albuma 'Maps' indie repera billyja woodsa i Kennyja Segala. Što se starih favorita tiče, u top 10 su se povratničkim albumima ugurali Sufjan Stevens i Fever Ray, prvi teškim rastankom od voljenog partnera, a druga istraživanjem raznih vidova ljubavnih veza. U kategoriji pjesama premoćno je pobijedila na Pitchforku nekad osporavana Lana Del Rey sa sjajnom 'A&W' s ovogodišnjeg albuma 'Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd.'. Brončanu medalju pokupio je spomenuti Sufjan Stevens s bolnom 'Will Anybody Ever Love Me?', a top 5 je zatvorila ljubimica Amerike i ostatka svijeta - dvadesetogodišnja Olivia Rodrigo s 'get him back!' trećim singlom s megauspješnog drugog albuma 'GUTS'.