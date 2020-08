Nema vam tko zalijevati zelene ljubimce dok vas nema? Bez brige, tu je Hotel za biljke koji će vam ih pričuvati

Odsad kad putujete više ne morate gnjaviti prijatelje i susjede da vam zalijevaju biljke dok vas nema. Svoj filodendron ili aloja veru samo dobacite do zagrebačkog Muzeja prekinutih veza i možete biti sigurni da ostaju u dobrim rukama. Provjerite kako funkcionira njihov Hotel za biljke

'Trenutno ih imamo 14 i svaka od njih ima svoju priču. To je i uvjet da ih čuvamo - vlasnici nam moraju poslati priču o toj biljci koje postavljamo uz njih u Muzeju i koje funkcioniraju kao mala pop-up izložba', objašnjava Ferrera.

U početku su planirali da hotel bude otvoren samo tijekom ljeta, dok su ljudi na odmorima i na moru, ali zbog velikog odaziva i pozitivnih reakcija, odlučili su da će biljke na čuvanje primati sve do listopada.

Priča je, dakle, ključna, no ima i još nekoliko caka koje vlasnici trebaju ispoštovati ako žele da im Muzej prekinutih veza privremeno udomi biljku. Trebaju se najprije javiti mailom, poslati fotografiju svoje ljubimice, napomenuti koliko je velika i kakvu njegu traži te koje je željeno vrijeme boravka. Oni koji dobiju zeleno svjetlo, biljku nakon toga dostavljaju Muzeju u dogovorenom terminu. Za one koje brine ovaj dio o slanju uputa za njegu, nema problema, ako ne znaju baš najbolje što treba činiti za njihovu biljku, iz Muzeja će se za to raspitati kod lokalnog agronoma.