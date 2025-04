Nataša Govedić: Prestanite mladima govoriti kako trebaju čitati

'Čitanje je čin razaranja i ponovnog stvaranja.' Ova misao, koja se može pripisati mnogim književnim teoretičarima, od Rolanda Barthesa do Umberta Eca , sažima paradoks suvremenih čitateljskih praksi: s jedne strane, nikada nismo bili izloženiji tolikoj raznovrsnosti tekstova, a s druge, nikada nismo čitali toliko brzo, često reduciranjem smisla na njegovu funkcionalnost ili trenutni afektivni učinak. No, što se događa kada usporimo? Kada čitanje prestane biti puko dešifriranje sadržaja i postane prostor susreta – s tekstom, s njegovim nijansama i šutnjama, ali i sa samima sobom?

Upravo to u svojoj knjizi 'Pohvala odriješenim rukama' (2025., Naklada Ljevak ), zagovara književna kritičarka i teoretičarka književnosti Nataša Govedić. Njezino je polazište jasno: čitanje je po definiciji demokratski proces, stoga, umjesto da dramimo oko budućnosti pisane riječi u svijetu u kojemu mladi 'sve manje i sve lošije čitaju', vrijeme je da shvatimo da ih ne treba opterećivati kanoniziranim interpretacijama i zadanim kodovima čitanja, već im otvoriti prostor za dijalog s tekstom, u kojemu je svaka interpretacija vrijedna. Jer ako književnost išta može, onda je to upravo stvaranje polifonije značenja – a u njoj je uvijek presudna ona naša, osobna nota.

'Odriješene ruke' su i knjiga o zajedničkim vrstama čitanja, kojih ima jako puno. Ne zanima me debatni pristup, u kojem je cilj pobijediti sugovornika polemički borbenim stavom, nego istražujem dijaloški pristup ili toplinu uvažavanja i finog nijansiranja zajedničkih pristupa tekstu. Neposredni poticaj za knjigu dala je još jedna vizionarka čitanja, Ivana Ljevak iz Naklade Ljevak, kojoj je bilo stalo da sa srednjoškolcima u sklopu projekta Čitanje u fokusu radim na kritičkim kompetencijama, koje također "usporavaju" čitanje i udubljuju nas u tekst. Imala sam i osobne razloge za rad s tinejdžerima: volim drskost i inovativnost te dobne skupine. Inspiriraju me.

Čitamo mahnito, otkad otvorimo oči dok ne zaspimo (a i onda čitamo svoje snove). Jer u 21. smo stoljeću ušli u zenit duple pismenosti, verbalno-vizualne: svuda oko nas stalno su bujice poruka. Čitamo znakove od tiskanih knjiga do jumbo-plakata, od portala i mrežnih televizija do mobitelskih dopisivanja. Utipkavamo na dnevnoj bazi gomile rečenica, šeramo brda fotografija.

U svojoj najnovijoj knjizi, 'Pohvala odriješenim rukama', bavite se suvremenim praksama čitanja, zagovarajući emancipatorski pristup – nasuprot elitističkog, kanoniziranog, unaprijed zadanog. Prvo ću vam postaviti pitanje koje i sami postavljate u knjizi: Kako danas čitamo i što to govori o nama?

Osim toga, ako je cilj neke kreativne prakse, recimo čitanja, isključivo analitička distanca (još manje ako je cilj 'didaktičan'), onda gubimo senzualnu dimenziju susreta s umjetnošću, način na koji djelo ulazi u nas i emocionalno nas preoblikuje. I ne manje važno: literarni kapital, samo djelo, uvijek je pluralno, ne guši razlike, nije isključivo po pitanju interpretacije. A nije ni banalno, na način na koji to pokušavaju prikazati korporativni mediji, gdje je kultura plitki bazen senzacionalizma.

Mislim da kvalitetno čitanje ne počinje ni od Olimpa teorijske diskusije ni od plitke močvare prvih dojmova, nego se uspostavlja kroz osjetljivi 'zajednički mozak' izgradnje vokabulara svih članova čitateljske grupe, čija heterogenost otvara tekst na puno načina, baš kao što recimo otvaramo i ljudski odnos. Pažljivo, zainteresirano, bez želje da dominiramo ili namećemo svoje stavove. Čitanje je način da naučimo tuđe emocionalne i intelektualne jezike i da postanemo neka vrsta… emocionalnih poliglota.

Koliko je u današnjem vremenu uopće moguće zadržati individualnu autonomiju u čitanju, s obzirom na to da algoritmi, društvene mreže i književne nagrade često unaprijed usmjeravaju što će čitatelji percipirati kao vrijedno?

Postoje 'snobovi žutila' koji čitaju samo bestselere, ali većina čitatelja koje poznajem čita šaroliko i duboko autonomno. Nagrade isto postoje sve od antičke Grčke, ali do danas kao klasici nisu preživjele samo drame-pobjednice na Dionizijskim natjecanjima. Odmjereni Sofoklo je dvadesetak puta pobijedio Euripida, zakletog inovatora, dakle Sofoklo je osvojio više nagrada, ali kroz povijest je ipak sačuvano mnogo više Euripidovih no Sofoklovih drama. To znači da postoji mnoštvo 'društvenih spremnika' književne vrijednosti teksta: akademska i kritička analiza jedan je od najvažnijih, dok su nagrade signal toga što je u nekoj epohi zavodljivo, popularno.

Književna vrijednost teksta vrlo se polako oblikuje kroz brojna i dugotrajna institucionalna, prvenstveno mislim akademska čitanja, istraživanja i vraćanja tekstu. Široki krug čitatelja često se oduševljava knjigama koje brzo padnu u zaborav. Književnost isto ima svoje mode. Literarna vrijednost, međutim, znatno je kompleksnija od popularnosti knjige. Neki od najvažnijih autora u trenutku svoje smrti nisu imali ni najmanju ideju da bi mogli postati slavni: Gogolj, Kafka, Emily Dickinson, Sylvia Plath… Da ne govorimo o tome da Matoš ili Kiš nikad nisu dobili nikakvu nagradu i to ih nije nimalo obeshrabrilo kao pisce.