Najavljena premijera predstave koja se izvodi u ambijentu napuštene kuće

Premijera predstave 'Na dnu oceana postoje neki svjetovi', autorskoga projekta Romana Nikolića u suradnji s izvođačima Anitom Matić Delić i Franom Maškovićem te dramaturgijom Oljom Lozica i u produkciji Arterarija, bit će izvedena u subotu, 5. studenoga u Zagrebu

Kako se ističe u najavi, predstava je nastala po motivima Euridipove drame "Medeja" , "pri čemu je u izvedbeno tkivo same predstave decentno ugrađena prikupljena dokumentarna građa o slučajevima infanticida".

Glavni su protagonisti predstave, kao i u originalnom predlošku, Jazon i Medeja, no u viziji i režiji Romana Nikolića, Medeja više nije čarobnica, kći kolhidskog kralja Ejeta, niti je Jazon vođa Argonauta.

"U suvremenom svijetu oni su jedan uobičajen i gotovo ni po čemu poseban bračni par. Oni ne obnašaju nikakve javne i društveno odgovorne dužnosti. Oni nisu opterećeni društvenim ulogama i funkcijama koje su im zadane naslijeđem. Oni su bračni par koji živi u obiteljskoj kući s lijepo uređenom okućnicom u samom centru grada. No, poput Euripidovih junaka, oni su također i bračni par čija je 'ljubav' spletom akumuliranih životnih iskustava dovela oboje do točke loma, točnije do razilaženja u viziji budućnosti", napisala je u povodu predstave Olja Lozica.

U tom labirintu složenog ljubavnog odnosa, dodaje, miješaju se trenuci sadašnjosti s trenucima prošlosti. "Miješaju se nedosanjani snovi, neizgovorene opaske, zamjerke, ali i mnoštvo uspomena na ljubav, sreću, ispunjenje i međusobno povjerenje. U tom prostoru bračnih igara ustanovljuju se suvremeni Jazon i Medeja. Oboje ogorčeni na svoj način, oboje dovedeni do ruba samopropitivanja koje vodi u krizu identiteta", ističe.

Predstava se izvodi u ambijentu ruinirane, napuštene obiteljske kuće na adresi Višnjica 15 u Zagrebu.