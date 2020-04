Zagrebački Tehnički muzej Nikola Tesla u ponedjeljak je za 5. svibnja najavio ponovno otvaranje za javnost, ali samo za ograničeni broj individualnih posjeta, uz pridržavanje higijenskih i mjera socijalnog distanciranja

Ponovno otvaranje muzeja i galerija u skladu je sa zaključkom Vlade o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima epidemije covid-19

Iz muzeja navode da vrata otvaraju sukladno preporuci Hrvatskom zavoda za javno zdravstvo vezano za sprječavanje infekcije u muzejskim, galerijskim i izložbenim prostorima.

Muzej će do daljnjega raditi od utorka do petka od 9 do 17 sati i subotom od 9 do 13 sati, a nedjeljom, praznikom i ponedjeljkom bit će zatvoren.