Ministrica Obuljen Koržinek najavila izvanrednih dva milijuna kuna za izdavače i knjižare

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Mišo Nejašmić najavili su mjere koje Ministarstvo planira provesti vezano uz sektor knjige i nakladništva, a posebno uz uspostavu distribucijskih kanala. 'Pred nama je dugo ljeto i treba paziti da kriza u sektoru ne napravi još više štete', riječi su kojima je Nejašmić započeo izlaganje, dok je ministrica najavila dodatne financijske mjere koje pripremaju za pomoć sektoru knjige

Kako je konstatirao Nejašmić, u slučaju stečaja Algoritma MK njihova dugovanja prema izdavačima neće se imati odakle namiriti pa su stoga mjere Ministarstva dijelom spasonosne, no u iznosima neusporedivo manje no što je dug Algoritma MK prema izdavačima.

'Naši ciljevi unutar ove proračunske godine usmjereni su osiguranju distribucijskih kanala i likvidnosti, a da se pritom ne smanji broj novih naslova', izjavila je ministrica kulture Obuljen Koržinek te podsjetila da su nedavno imenovali Vijeće za knjigu koje je počelo raditi na prvoj rundi otkupa knjiga i istaknula da je zasad prijavljeno 919 naslova. Prve isplate izdavačima bit će krajem lipnja, potom slijede u rujnu, a zatim nakon Interlibera u studenom. Ukupan iznos koji je predviđen za otkup knjige je oko 12 milijuna kuna. Lani je za to utrošeno devet milijuna.

Dan prije predstavljanja tih mjera Ministarstvo je raspisalo i natječaj sa stimulacije za pisce, a dodijelit će ih se tridesetak.

Uz povećani iznos za otkup knjiga, ministrica je najavila drugu mjeru, a to je novi natječaj u okviru poduzetništva u kulturi kojim je za nakladništvo namijenjeno dva milijuna kuna. Bit će to izvanredni natječaj nakon što je redovni završio prije koji dan, a na njega će se moći prijaviti i nakladnici koji su se prijavili na prethodni natječaj, no s novim projektima. U Ministarstvu ističu da je na upravo završeni natječaj Poduzetništvo u kulturi zaprimljeno 160 prijava, od toga 49 prijava nakladnika i knjižara koji su (knjižari i nakladnici) tražili ukupno oko 3,6 milijuna kuna.

'Razmatramo da raspišemo još jedan natječaj za potporu izdavaštvu u ovoj godini jer je trend pada novih naslova prisutan nekoliko godina i cilj je da ga zaustavimo. Išlo bi se prema većim pojedinačnim iznosima potpora profesionalnim nakladnicima kojima je to primarna djelatnost', najavila je ministrica te dodala da u slučaju da raspišu taj dodatni, izvanredni natječaj, slijedi mu još natječaj u prosincu ili siječnju iduće godine. Realizacija tog izvanrednog natječaja, ako je suditi prema šturim informacijama, ovisi o kvaliteti produkcije za otkup.

Istaknula je da dodatni novac za pomoć izdavaštvu izdvaja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koje je ove godine predvidjelo tri milijuna kuna za otkup knjiga za školske knjižnice (dok je lani taj otkup iznosio 300 tisuća kuna). Za sljedeći proračun predviđa se, istaknula je ministrica, vraćanje otkupa znanstvene knjige, što bi trebalo biti u resoru MZOS-a.

Te predstavljene mjere tek su gašenje vatre, a od srednjoročnih Ministarstvo planira osmisliti mjere za stimuliranje knjižarske djelatnosti. Na tome će raditi sa Zajednicom nakladnika, a konkretnije smjernice još nisu predstavljene. Također se čeka i usvajanje Strategije poticanja čitanja.

'Do sada u lancu ni na koji način nismo intervenirali u područje distribucije. U Hrvatskoj ne pada interes za čitanje i postoji prostor u kojem možemo djelovati', zaključila je ministrica.