Međunarodna konferencija o ženama u filmskoj industriji

Sa ciljem poticanja razgovora o ulozi i položaju žena u filmskoj industriji kojom tradicionalno dominiraju muškarci, 21. i 22. veljače u Zagrebu će se održati dvodnevna međunarodna konferencija, koja će obuhvatiti brojne teme poput vidljivosti filmskih stvarateljica, njihove zastupljenosti, ravnopravnosti, sadržaje vezane uz autorska prava, osobitosti u radu

Organizatori najavljuju da će nakon projekcije kratkometražnog dokumentarnog filma 'Women Pioneers in European Cinema' uslijediti izlaganje i razgovor s francuskom novinarkom Véronique Le Bris na temu (ne)vidljivosti žena u povijesti filma.

Ususret konferenciji na službenoj web stranici objavljene su i statističke zanimljivosti o udjelu žena u programima i nagradama na svjetskim filmskim festivalima, pa se može saznati, primjerice, da su od 1946. samo pet posto filmova koji su uvršteni u konkurenciju Međunarodnog filmskog festivala u Canessu režirale žene, a statistika Pulskog filmskog festivala još je nepovoljnija - od 1954. samo 2,7 posto redateljica sudjelovalo je u natjecateljskom programu.

Među dobitnicima Grand Prixa Festivala u Cannesu, žena je samo četiri posto - dobile su ga Marta Meszaros za 'Diary for My Children' (1984), Naomi Kawase za 'Morning Forest' (2007) i Alice Rohrwacher za 'The Wonders' (2014.).

Zlatnu palmu u povijesti Cannesa osvojila je samo jedna žena, Jane Campion za 'Piano' (1993), dok je jedina Zlatna Arena za režiju pulskog festivala koja je pripala ženi uručena Hani Jušić za 'Ne gledaj mi u pijat' 2017. Grand Prix Pulskog filmskog festivala, Zlatnu Arenu za najbolji film nikad nije osvojila žena.

Od predstavnica hrvatske kinematografije na konferenciji će sudjelovati, među ostalima, redateljice, glumice i producentice Vlatka Vorkapić, Snježana Tribuson, Lana Barić, Ksenija Marinković, Ankica Jurić Tilić, Tamara Babun.