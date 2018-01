Legenda Stilskih vježbi: Mladi danas ne znaju svoj jezik, govore u kraticama i ne znaju složiti rečenicu

U povodu 50. godišnjice izvođenja legendarne predstave 'Stilske vježbe', koja će se obilježiti u nedjelju 28. siječnja u Hrvatskom narodnom kazalištu, razgovarali smo s Lelom Margitić, glumicom koja i danas s neponovljivim Perom Kvrgićem obilazi gradove i naselja diljem Hrvatske te s jednakom virtuoznošću oduševljava publiku

Na to pitanje teško je odgovoriti, ali vjerujem da su sjajan tekst i adaptacija Tonka Maroevića i redatelja Tomislava Radića, u kombinaciji s našom izvedbom, ključ uspjeha. Radić i Maroević bili su u to vrijeme mladi, razigrani i veseli, i uspjeli su napraviti svevremenu, duhovitu i pametnu adaptaciju u kojoj tijekom pet desetljeća ništa nije promijenjeno. Tekst je i danas aktualan i ljudi se smiju na istim mjestima. Što se tiče izvedbe, Pero Kvrgić i ja silno se trudimo da svaku predstavu igramo s ozbiljnošću, koncentrirano, te ništa ne mijenjamo, jer ako se počne improvizirati, predstava se jako prlja i propada.

Kad je ta predstava napravljena 1968. godine, bila su sasvim druga vremena. U to vrijeme bili smo dosta konzervativna sredina, ali nakon što je Teatar ITD krenuo u nove proboje, a ubrzo i ostali teatri, počelo se eksperimentirati. Općenito, u umjetnosti tog vremena bilo je puno slobode. To je tada bio veliki kazališni eksperiment i nitko nije vjerovao da će predstava imati više od deset, petnaest izvedbi. Teatar ITD nije imao stalni ansambl i glumcima se u ugovorima garantiralo 20 izvedbi, a nama iz 'Stilskih vježbi' samo deset, što znači da uprava kazališta nije računala s mogućnošću da predstava bude izvedena deset puta. I njih je iznenadio taj nevjerojatno spontan, topao, oduševljen prijem publike, jednako kao što i nas danas iznenađuje. No zna se dogoditi da naiđemo na nerazumijevanje i hladniji prijem publike, koja naprosto ne razumije mehanizam predstave. Onda se Pero i ja jako potrudimo da budemo što sugestivniji i polako ih uvlačimo u bit. I kad shvate o čemu se radi, onda je dalje sve u redu.

Izvodite 'Stilske vježbe' punih 48 godina i to nekoliko puta mjesečno. Kako se osjeća glumac kad toliko dugo izvodi isti tekst? Dolazi li do zasićenja?

U to vrijeme je Vjeran Zuppa bio ravnatelj Teatra Itd i može se reći da je to kazalište bilo centar avangardnih strujanja. Možete li se prisjetiti atmosfere u društvu i duha vremena u kojem su 'Stilske vježbe' nastale?

To je bio uvod u 1971. godinu. Uvijek su nas učili da je kazalište ogledalo društvo. To sad zvuči kao parola, ali to je točno. U to vrijeme u cijelom hrvatskom društvu pojavio se polet i htijenje da se ide naprijed i da se otvorimo prema Europi i svijetu. To se osjetilo i u književnosti, glazbi, kazalištu, na svim razinama. U tom smislu je i Vjeran Zuppa u Teatru Itd postavljao na repertoar kvalitetne komade, koji su bili relevantni na svjetskim scenama. To je bilo razdoblje velikog procvata kulture, ne samo u Teatru Itd. Taj zamah se osjetio i u Komediji, mom matičnom kazalištu, gdje je domaći mjuzikl bio u velikom usponu. Kad je nakon tog zlatnog doba u Teatru Itd uslijedilo povlačenje, kontrola i cenzura to nas je sve jako pogodilo. Onda je Vjeran Zuppa napustio Teatar Itd, mislim zbog 'Mrduše Donje...', premda tu predstavu nitko nije skinuo s repertoara. To su bila dosta teška vremena.

Vi ste zapravo preuzeli ulogu Nje od Mije Oremović 1970. godine, kad ste bili na vrhuncu karijere u Komediji gdje ste igrali u popularnim mjuziklima. Jeste li ipak osjećali strah ili tremu prihvaćajući ulogu u predstavi oko koje se već počela stvarati fama?

Predstava je igrala samo jednu sezonu, jer Mia Oremović nije mogla dalje igrati tako da 'Stilske vježbe' nisu više bile na repertoaru. Oni su nju čekali, međutim, kad više nisu mogli čekati Radić me je zamolio da preuzmem ulogu Nje u predstavi. To mi je bilo nevjerojatno! Predstavu sam gledala na generalnoj probi i bila sam oduševljenja. Mia Oremović i Pero Kvrgić bili su velike zvijezde i stati uz bok Peri bilo je zastrašujuće, ali i prekrasno. Bilo je najvažnije da predstava ide. Mislim da nisam bila al pari Peri, što je jako teško, gotovo nemoguće. To mi je bila velika čast, ali i strašno opterećenje, i imala sam užasnu tremu. A imam ju i danas. To je vrlo teška predstava, jer zahtjeva krajnju koncentraciju. Evo, jučer, kad smo Pero i ja vježbali krenula sam malo ležernije i počela sam se zafrkavati, ali već na prvom monologiću sam stala i nisam znala kako dalje. Jer sam se zezala. Problem je u tome što stalno pričaš istu priču drugim riječima i ako umjesto jednog glagola upotrijebiš drugi glagol odmah te prebaci u sljedeći monolog. Dakle, nema zafrkancije, jer se odmah pogubiš, mora se stalno biti maksimalno koncentriran.

Kakav se odnos razvio između Pere Kvrgića i vas tokom tih pet desetljeća?

Uvijek smo bili dobri, čak i privatno. Upoznala sam ga još kao djevojčica, kad sam išla u dječje kazalište, jer je on bio prijatelj mog barbe i tete Drage Krča i Ljubice Mikuličić, također glumaca, i dolazio je kod nas na Rijeku. Tako sam upoznala i Svena Lastu i Bobija Marotija. Kasnije, kad sam završila Akademiju u Zagrebu i počela raditi u Komediji gdje je bila i Perina supruga, svi smo se družili i zajedno slavili Nove godine. Međutim, posao je nešto drugo, tu nema šale. No mi smo se i u poslovnom smislu jako dobro slagali i nikad nije među nama bilo nikakvih problema.