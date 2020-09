Krenuo je Mediteranski festival knjige pod strogim mjerama zaštite od korone. U programu će se predstaviti novi naslovi Jurice Pavičića, Jadranke Kosor i Vojka V, koji je napisao dvije slikovnice

Najveći dalmatinski Mediteranski festival knjige službeno je otvoren 2. rujna u 12 sati u Splitu na Gripama, a trajat će do 6. rujna.

Osim bogate sajamske ponude knjiga 50-ak hrvatskih izdavača (cca 10.000 naslova publicistike, beletristike i knjiga za djecu), od kojih će se neke moći kupiti po promotivnim cijenama do čak 70 posto popusta, za sve ljubitelje pisane riječi pripremljen je bogat i raznolik program.

Na splitskim Gripama ih tako očekuju promocije brojnih naslova, od 'Premijerke' Jadranke Kosor i 'Prometejevog sina' Jurice Pavičića, do prvog romana pjesnika Marka Tomaša 'Nemoj me buditi'. Za one koji žele poraditi na sebi, tu je promocija knjiga Bruna Šimleše 'Kako zavoljeti sebe', a kako se poznati domaći glazbenici snalaze u literarnom svijetu pokazat će bivši bubnjar Azre Boris Leiner autobiografijom 'Sve je bio ritam' i popularni reper Vojko V koji je napisao slikovnice za djecu odgojnih naslova - 'Kako to' i 'Ne može'.

U sklopu programa održat će se In memoriam za nedavno preminulog akademika Tonka Maroevića i video intervju sa znanstvenikom Igorom Rudanom.