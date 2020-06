Koncert Zagrebačke filharmonije na Labuđem otoku za 95. rođendan Zoološkog vrta

U subotu, 13. lipnja održan je koncert kojim je Zoološki vrt grada Zagreba proslavio svoj rođendan, a povodom kojeg je svoj repertoar izvela i Zagrebačka filharmonija

U 19:15 počeo je dio s popularnom glazbom, a među ostalim, izvedene su pjesme 'Yesterday', 'All You Need Is Love', 'Show Must Go On', 'Samo jednom se ljubi' i 'Neki cijeli ovaj svijet'.