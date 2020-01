Konačno je poznato koliko je koštala izložba Marine Abramović u Beogradu, iznos će vas izuti iz cipela

Izložbu Marine Abramović 'Čistač', koja je otvorena u beogradskom Muzeju savremene umetnosti (MSU) 21. rujna 2019., pogledalo je oko 62.000 posjetitelja, a koštala je oko 1,3 milijuna eura, rekao je v.d. direktora MSU Slobodan Nakarada

'O izložbi je napisano ili objavljeno 1.728 članaka, New York Times je objavio da je to jedna od 28 izložbi koje treba posjetiti', rekao je Nakarada te na komentare da je izložba preskupa, da će koštati oko 1,5 milijuna eura, naglasio da se uštedjelo i da će koštati 1,3 milijuna.

Nakarada je, na konferenciji za novinare u beogradskom MSU, rekao da je izložba Marine Abramović 'Čistač', poslije otvaranja rekonstruirane zgrade muzeja, 'kruna 2019. godine', da je izazvala brojne kontroverze, ali da je MSU to želio jer umjetnost treba provocirati, javlja N1 .

Posljednjeg dana izložbe, najavio je, 20. siječnja, ulaz za posjetitelje bit će besplatan i MSU će raditi do 22 sata. Potom će zatvoriti svoja vrata do početka ožujka, kako bi se izložba spakovala, rekao je Nakarada i dodao da i Ministarstvo kulture zna koliki su prihodi od ove izložbe te da je to možda razlog zašto budžetom za 2020. nisu dobili više novca.

'Moj osobni dojam je da se kažnjavaju institucije koje dobro rade', rekao je i naveo da budžetom za 2020. godinu nisu dobili novac za osiguranje izložbi.

'Za izložbu Marine Abramović uložen je veliki novac, dala je država, sponzori, donatori, a novac koji je zarađen bit će iskorišten za pokrivanje nekih troškova muzeja', rekao je Nakarada.