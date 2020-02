Komikaze dobile glavnu nagradu za alternativni strip na prestižnom festivalu u francuskom Angoulemeu

Na prestižnom međunarodnom festivalu stripa koji se održava svake godine krajem siječnja u francuskom gradu Angoulêmeu, najboljim alternativnim stripom proglašen je album komikaze #18 istoimenog zagrebačkog strip-kolektiva

Komikaze izlaze 3 puta godišnje na webu, a izbor se tiska u albumima, dvojezičnim međunarodnim strip antologijama koje izlaze od 2002.

Osamnaesto, nagrađeno izdanje albuma sadrži 120 stranica ispunjenih stripova, od čega je 80 stranica izvedeno u boji, dok stripove potpisuje 23 autora/ica iz 11 zemalja: Miro Župa (HR), Ivan Marušić Klif (HR), Damir Stojnić (HR), Smelly Feet Dog (HR), Hrvoje Šebić-Gaz (HR), Stipan Tadić (HR), Agata Lučić (HR), Luka Čačić (HR), Ena Jurov (HR), Ivana Armanini (HR), Iva Atoski (RS), Danica Dedić (HR), Radovan Popović (RS), Francisco Sousa Lobo (PT), Robert Zant (SAD), Štĕpánka Jislová (CZ), Zlatko Kristevski (MK), Bambi Kramer (IT), Vittorino Curci (IT), Ferraglia (IT), Haruckichi (JP), Jelle Kindt (BE) i Nils Bertho (FR). Izdavanje je podržao Grad Zagreb, a Ministarstvo kulture, koje je ranije projekt podržavalo kroz inovativne prakse, zadnje tri godine ne daje potporu časopisu, iako je jedini profiliran za autorski strip u Hrvatskoj.