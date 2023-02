'Kit' Darrena Aronofskog užasan je film, a ovo je razlog zašto

Nije problem u kvaliteti. Aronofsky je vješt redatelj, Brendan Fraser je odglumio ulogu života, neki emotivni odnosi i dijalozi majstorski su izvedeni. No zbog sebi svojstvene hladnoće i odnošenja s visoka prema likovima o kojima snima filmove, Aronofsky je ovdje duboku patnju i strašno fizičko stanje glavnog lika uspio pretvoriti u festival gađenja. A to je užasno.

U filmu 'Kit' redatelja Darrena Aronofskog Brendan Fraser glumi Charlieja, sveučilišnog profesora pisanja koji je toliko pretio da sva svoja predavanja održava putem interneta. Dijelom je to zbog Charlijeva tjelesnog stanja - teško se kreće i obavlja svakodnevne aktivnosti, ali najgore je od svega to što boluje od kongestivnog zatajenja srca i odbija bolničko liječenje jer se boji da ga ne bi mogao platiti. U njegovu je životu malo ljudi s kojima dolazi u osobni kontakt - dugo je vremena to bila tek njegova njegovateljica Liz (Hong Chau), a u priči koju gledamo u ovome filmu, za koju je svima od samog početka jasno kako će završiti, tom uskom krugu pridružuju se i Charlijeva kći Ellie (Sadie Sink) i misionar Thomas (Tye Simpkins). Ellie je tinejdžerka koju Charlie nije vidio godinama, otkad je javno priznao da je gay i razišao se s njegovom majkom, a Thomas tvrdi da je misionar lokalne Crkve novog života koji tvrdi da želi spasiti Charlieja.

Charlie je, kraće rečeno, strahovito nesretan, fizički i emocionalno propao čovjek s teškim ili teško popravljivim odnosima s drugim ljudima, utučen zbog samoubojstva voljenog čovjeka - sam, bolestan, prezren i beznadan.