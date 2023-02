'Duhovi otoka' - tragikomična priča o nerazumnim muškarcima

Iz autorske radionice Martina McDonagha, istog redatelja i scenarista koji nam je prije 15 godina donio sjajne 'Kriminalce na godišnjem' došao je i jedan od najboljih filmova 2022., priča koja pokazuje da se muškarci vrlo glupo nose sa životnim porazima, boli i gubitkom, bez obzira je li riječ o osobnim ili političkim odnosima.

No u filmu 'Duhovi otoka' (The Banshees of Inisherin) upravo se tako ponašaju dvojica odraslih muškaraca. Žive na zabačenom irskom otoku 1923. godine dok na kopnu bjesni građanski rat i iako je njihovo ponašanje dotjerano do tragikomičnog ekstrema, svi znamo muškarce koji se tako ponašaju i danas, i u odrasloj dobi, i onda kada im razlomci idu izvrsno, a ni s čitanjem nisu loši. Znamo, doduše, i takve žene, ali muškima to nekako bolje ide. I češće su među onima koji se ponose zbog sudjelovanja u glupim sukobima i ratovima, ili se pak na njih daju puno lakše izazvati.

Iskreno, nisam očekivala da će mi se film svidjeti. Kopanje po toksičnoj prirodi muških međuodnosa u načelu me malo do nimalo zanima, bez obzira na to koliko genijalan bio pisac ili redatelj koji se njima bavi. No ispalo je da film, osim doista do krajnosti istjerane pa zbog toga apsurdno komične i crne priče o ponašanju dva muškarca u sukobu - govori i o mnogočemu drugome. Govori, na neki način, o krizi srednjih godina. Govori o tome gdje završava samoodređenje, a počinje samodopadnosti. Govori o tome kada je moralno izabrati sebe nauštrb drugih, a kada je to tek okrutnost. Govori o tome kada je napuštanje ljudi koji nas vole nužan čin samoodržanja, a kada puko egoistično preseravanje i preuveličavanje vlastite važnosti. Govori i o tome kada treba pustiti, oprostiti se s nečim ili nekim čemu/kome smo privrženi. A to je mnogo za jednu pričicu o dva bivola na testosteronu.

Jedino im nikada neću oprostiti magaricu Jenny.