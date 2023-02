'Na zapadu ništa novo' - ništa ne bismo izgubili bez ove ekranizacije legendarnog romana.

Njemački kandidat za Oscara, koji se iz međunarodne kategorije proširio i na nekoliko 'teškaških' oscarovskih kategorija, vizualno je fascinantan i zastrašujući ponor u pakao koji nazivamo rat. No osim tehnoloških novotarija koje omogućuju zorniji prikaz krvi, mesa i kosti koji pršte bojištem - nije sasvim jasno zašto je bilo potrebno snimiti i TREĆU verziju ovog filma.

Roman je ponovno adaptiran 1979., a ova verzija, čije je prikazivanje počelo u zadnjem tromjesečju prošle godine, prva je njemačka verzija. I osim što se film time vratio svojim jezičnim i nacionalnim korijenima i što je u međuvremenu tehnologija snimanja i produciranja filmova napredovala toliko da koljaža i užas rovovskog ratovanja sada izgleda još realističnije i groznije, nije zapravo jasno zašto je taj film trebao biti snimljen.

Kao prvo, podosta odstupa od knjige. To ne mora biti problem - mnogi filmovi to čine zbog razlike u pripovjedačkom mediju, zbog trajanja i sličnih drugih razloga, ali ovaj je jedan od onih koji zbog toga gube izvornu Remarqueovu poantu. Da, i ovdje se, i to vrlo brutalno, prikazuje i kazuje da je rat pakao, ali to je samo dio poante, k tome i onaj po kojem se 'Na zapadu ništa novo' mnogo ne razlikuje od drugih ratnih i antiratnih romana. Ono što je u ovom filmu izgubljeno jedinstven je psihološki moment, stanje pripovjedača koji priču iznosi iz prvog lica, jasno nam govori kako se on i njegovi ratni drugovi osjećaju, koliko ih je rat stubokom promijenio, koliko su se udaljili od djece koja se raduju životu, koliko ga sada mrze, koliko ga se boje i koliko su umorni od njega.

Umjesto dijela priče iz romana u kojem se Paul vraća kući - a koja je izbačena iz filma - ovdje je ubačen dio o mirovnim pregovorima između Nijemaca i Francuza, koji je ovaj film odmaknuo dalje u općenitu, gotovo dokumentarističku perspektivu, gdje Paulovo iskustvo postaje univerzalno - što može biti dobro, ali ovdje nije - tek uz koji osobni moment ili anegdotu.