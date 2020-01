'Jojo Rabbit' - bizarna satira za djecu sa suzom u oku za odrasle

'Jojo Rabbit' nije baš u pravom smislu riječi dječji film, ali ga svakako treba gledati iz perspektive djeteta, i to djeteta koje je ujedno i naslovni junak. Samo tako moguće je zanemariti određeno banaliziranje i pojednostavnjenje užasa u kojem glavni junak odrasta i samo tako moguće je u potpunosti doživjeti njegovu emocionalnu dubinu. Taika Waititi, srećom, uspijeva vas na takvo gledanje filma navesti od samog početka - gotovo neprimjetno

Svi znamo da je Taika Waititi, redatelj, scenarist i jedan od glavnih glumaca u 'Jojo Rabbitu' duhovit, maštovit i pomalo pomaknut autor. Svi, međutim, znamo i da su satira i zezanje na račun Hitlera, nacizma i antisemitizma vrlo sklizak teren i da su u povijesti svjetske kinematografije dosad zabilježena samo dva kino-hita koja su to izvela na doista briljantan način - 'Veliki diktator' Charlieja Chaplina i 'Producenti' Mela Broosa. Taika Waititi i 'Jojo Rabbit' nisu baš uzletjeli do tih visina, ali čini se da zapravo nisu ni pokušavali. 'Jojo Rabbit', naime, sasvim je drugačija vrsta satire od onih Chaplina i Brooksa. To, naime, nije okrutna, trpka i krajnje crna satira, nego satira proizašla iz perspektive nesigurnog i naivnog djeteta - satira koja je, u konkretnom slučaju, istodobno i film o (preranom) tragičnom odrastanju, i film o dirljivoj dječačkoj zabludi o tome tko je u njegovu životu doista junak.