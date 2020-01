'1917.' - fascinantno tehničko dostignuće Sama Mendesa

Snimljen tako da izgleda kao da je sav u jednom kadru, '1917.' efektan je i uzbudljiv film, ali zbog toga što se Sam Mendes previše fokusirao na tu tehničku bravuru, pomalo je izostala slojevitost priče i prikaza glavnih junaka.

Najnoviji film Sama Mendesa, ratni ep '1917.' film je s kojeg je nemoguće skrenuti pogled. Ne dopušta vam to redatelj i, još važnije, njegov direktor fotografije, Roger Deakins , koji je maestralno proveo u djelo Mendesovu ideju da film izgleda kao da je cijeli film snimljen bez prekida i rezova. Kamera neumorno, moglo bi se čak reći neumoljivo prati dvojicu glavnih junaka tijekom njihova puta kroz ratni pakao - i to u slučaju ovoga filma doista nije samo još jedna stara, istrošena fraza, a njihov je put toliko ispunjen šarenilom užasa te u nekim trenucima ljepote da ne možete trepnuti. Pretvarate se u njih. Gotovo se krećete s njima.

Priča je u stvari vrlo jednostavna i to je istodobno prednost i nedostatak filma. Dvojica mladih vojnika u proljeće su 1917. godine negdje na bojišnici na sjeveru Francuske. Stišću se po rovovima i skrivaju po poljima čekajući kada će ih zapovjednici poslati u veliki juriš, a onda ih jednog dana pozove zapovjednik. Našu dvojicu, koji se, usput budi rečeno, zovu Will Schoefild (George MacKay) i Tom Blake (Dean Charles Chapman), zapovjedništvo šalje do susjednog bataljona, udaljenog desetak kilometara, da bi spriječili njihov napad na Nijemce. Zapovjedništvo tog bataljona, naime, planira napad na Nijemce koji su se povukli iza Hindenburške linije, a pritom ne znaju ono što zna zapovjedništvo Schoefildova i Blakeova bataljona - da su se Nijemci povukli zato da bi Britance namamili u klopku.

Budući da su sve telefonske i telegrafske veze prekinute, Schoefild i Blake moraju pješice do susjednog bataljona i moraju im dojaviti da ne kreću u napad jer će ih njemačka artiljerija dočekati nespremne. Dodatni im je poticaj to što je Blakeov brat u tom bataljonu.

Jedna od najfascinantnijih stvari u filmu '1917.' skrivena je u samo nekoliko riječi gornjeg kratkog sažetka - Schoefild i Blake putuju samo desetak kilometara do susjednog bataljona. Nama se, dok ih promatramo, čini kao da su na odiseji preko pola svijeta jer na svojem putu nailaze na svu silu prirodnih, a još više neprirodnih, ratnih prepreka koje se pred gledateljevim očima rastvaraju u pakleno grotlo s prizorima mrtvih tijela zapelih o bodljikavu žicu, čitavih polja pobijenih krava, štakora koji se hrane mrtvim tijelima - ali i (doduše posiječenim) trešanja u cvatu.