Iz HAVC-a poručuju: 'Vrijeme je za povratak u kino! Veliki filmovi nisu napravljeni za prikazivanje na džepnim telefonima'

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) u suradnji s audiovizualnom zajednicom najavljuje veliku nacionalnu kampanju hrvatskog filma kroz, kako kažu, seriju filmskih spotova kakve nismo još vidjeli u hrvatskoj kinematografiji

OD 24. DO 28. KOLOVOZA

'THE STAMP'

'Riječ je o svojevrsnim 'mikro-filmovima' koji najavljuju otvaranje kina koristeći glavnu energiju (sliku i zvuk) iz veličanstvenog, a zaboravljenog i tehnički gotovo uništenog 'Sedmog kontinenta' hrvatsko - slovačke utopije iz 1966. u režiji legendarnog Dušana Vukotića. Maskota kampanje, mutirani virus, dolazi iz jedinog klasičnog hrvatskog SF filma iz 1981. 'Gosti iz Galaksije', nastalog uz autorski doprinos jednako velikog Jana Švankmajera u hrvatsko češkoj produkciji. 'Moj dida je pao s Marsa' u režiji Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića iz 2019. pridružen je umjetničkom konceptu kao jedini domaći nastavljač intergalaktičkog žanra, dok su se distopijski 'Show Must Go On' u režiji Nevia Marasovića iz 2010. i ekološki 'ljubić' s evolucijskim arlaukanjem, 'Sonja i Bik' redateljice Vlatke Vorkapić, jednako prirodno pridružili. Svojim veselim prikazom ljudožderstva karakterističnog za naše podneblje, dvije 'strašne komedije', jedna zombie, a druga društveno politički horor, daju završni pečat ovoj neuobičajenoj promotivnoj kampanji. Prva je 'Posljednji Srbin u Hrvatskoj' redatelja Predraga Ličine (2019.), a druga 'Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj' u režiji Krste Papića (1974.).