Hoće li pobjednici Zlatnih globusa pomesti i Oscare? Evo što proriče kritičar Mario Kozina

Razgovarali smo s filmskim kritičarem mlađe generacije Marijem Kozinom povodom sinoćnje dodjele Zlatnih globusa na kojoj je premoćno pobijedio film Christophera Nolana 'Oppenheimer'

Tradicija unutar filmskog svijeta nalaže da se neposredno po svršetku tekuće godine svode njezini računi. Uvertira u taj proces dodjela je nagrada Zlatni globus koje se tradicionalno daju početkom godine, i to za filmska i televizijska ostvarenja plasirana između 1. siječnja i 31. prosinca prethodne godine. One su sinoć dodijeljene 81. put - pet je kipića od osam nominacija odnio film Christophera Nolana 'Oppenheimer' porazivši tako najvećeg konkurenta 'Barbie' Grete Gerwig (devet nominacija), koji je dobio samo dvije nagrade, i to u manje važnim kategorijama. Za komentar ovog događaja, koji se smatra uvertirom za Oscare, obratitili smo Mariju Kozini, iznimno zaposlenom filmskom kritičaru mlađe generacije, a on je 's nogu' ponudio neke zanimljive uvide.

Fenomen 'Barbenheimer' 'Uspjeh 'Oppenheimera' ovisi o optici koju na njega primijenite. Američka sezona nagrada, koja počinje s Filmskim festivalom u Torontu i završava Oscarima, uglavnom se odnosi na filmove koji su napravili nešto izuzetno u kontekstu američke industrije i tržišta, a u tome smislu 'Oppenheimer' i 'Barbie' uistinu jesu obilježili prethodnu godinu. Ne samo zato što su vratili publiku u kina i pritom ostvarili veliku zaradu na blagajnama, nego su i prvi puta nakon dugo vremena učinili visokobudžetne studijske projekte predmetom razgovora i u kulturnim krugovima. Drugim riječima blockbusteri su postali i kulturni fenomen', prokomentirao je uspjeh 'Oppenheimera' na samom početku ovog kratkog razgovora Kozina. 'Analitičari uspjeh 'Oppenheimera' i 'Barbie čak i tumače kao trijumf originalnog sadržaja naspram franšiza, koje su američkim i svjetskim box-officeom dominirale zadnjih desetak godina - čak je i dosad nepobjedivi Marvel ove godine pokazao znakove zamora. Pritom i ovdje treba imati u vidu da u ovome kontekstu 'originalni sadržaj' ne označava nužno originalnost u umjetničkom smislu, nego film koji nije nastavak ili već dio postojeće franšize, kao što su ljetos bili 'Nemoguća misija', 'Indiana Jones' ili bilo koji film iz Marvelova svemira, nego samostalno djelo koje će možda tek pokrenuti lavinu imitatora', nastavlja Kozina. 'To znači da će nas u sljedećim godinama vjerojatno zapljusnuti lavina filmova s temom Hladnog rata ili adaptacija igračaka i videoigara, no s druge strane - možda ovaj fenomen pomogne revitalizaciji proizvodnje srednje skupih holivudskih filmova, u rasponu od 40 do 80 milijuna dolara. To su svi oni trileri, romanse i ambicioznije drame s glumcima s A-liste, koje su američki studiji tijekom zadnjih petnaestak godina napustili u korist franšiza i superjunačkih filmova. Dakle, iz perspektive značaja za samu industriju, nominacije i nagrade za 'Oppenheimera' i 'Barbie' nisu nezaslužene', zaključio je prvu fazu razgovora Kozina.

Neuspjeh 'Barbie' na Zlatnim globusima može biti putokaz za Oscare Upitan je li neuspjeh 'Barbie' na ovogodišnjim Zlatnim globusima nagovještaj toga kako će proći na Oscarima, kritičar je odgovorio ovako, ali i bio oštar oko (ne)kvalitete spomenutih filmova: 'Moguće je da slaba prođa na Globusima za 'Barbie' najavljuje i manji broj osvojenih nagrada na Oscarima. Ljudi generalno imaju tendenciju da drame više vrednuju od komedija, a filmove epske ili povijesne tematike drže značajnijima od onih koji se bave pitanjima identiteta, odnosa među rodovima, pogotovo kada se obraćaju ženskoj publici.' 'Osobno, ne mislim da između 'Oppenheimera' i 'Barbie' postoji neka značajna razlika u kvaliteti: oba su zanatski vrlo umješno napravljena, no u dramaturškom i sadržajnom smislu oba podilaze najširem zajedničkom nazivniku publike, a temu kojom se bave pojednostavljuju do banalnosti - 'Oppenheimer' se oslanja na mesijansko-patriotske klišeje karakteristične za biografske i povijesne filmove, a 'Barbie' feminizam više propovijeda nego primjenjuje. No koliko god često bili predvidljivi, Oscari znaju i iznenaditi, pa možda i ovdje bude iznenađenja, čak i za Barbie.'

Favoriti u utrci za Oscare i kritičarevi favoriti 'Rekao bih da ove godine nije bilo očitih favorita - uz 'Barbie' i 'Oppenheimera' jednake su šanse u svojim kategorijama imali i 'Uboga stvorenja' ('Poor Things'), 'American Fiction', a čak su i 'Anatomija pada' i 'Zona interesa' mogli biti pobjednici iz sjene. Nakon jučerašnjeg raspleta situacija je nešto jasnija, no treba se još strpiti do nominacija i raspodjele cehovskih nagrada, koje su također dosta jak pokazatelj za Oscare.' 'Moje favorite na Globusima, kako to često biva, nagrade su uglavnom zaobišle. Iznimka su 'Anatomija pada' i 'The Holdovers', koji su nagrađeni u nekoliko kategorija, no neki od najboljih prošlogodišnjih ostvarenja, kao što su 'Stranci' ('All of Us Strangers'), 'Prošli životi' ('Past Lives') i 'Zona interesa' ('Zone of Interest') ostali su praznih ruku', pomalo je razočaran Kozina. 'Na neviđeno mi je drago zbog svih nagrada koje su osvojila 'Uboga stvorenja' ('Poor Things'), novi film Yorgosa Lanthimosa - redatelja koji je od ljutitog arta davno prešao u mainstream, gdje i dalje radi vrhunske stvari koje vas mogu oduševiti ili iziritirati, ali teško da će vas ostaviti ravnodušnima. Drago mi je i da je 'Anatomija pada' pobijedila u kategoriji scenarija i stranog filma, a mislim da je Sandra Hüller mogla komotno osvojiti i nagradu za najbolju glumicu'.

