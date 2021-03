HAVC dodijelio sredstva ljubavnim dokumentarcima Davora Rostuhara i Tomislava Jelinčića

Hrvatsko audiovizualno vijeće odlučilo je na online sjednici održanoj u četvrtak o raspodjeli sredstava prema Javnom pozivu za poticanje kinodistribucije filmova te o listi prioriteta i raspodjeli sredstava za programe međunarodne suradnje.

Također dva dugometražna dokumentarca sufinancirat će se i prema rezultatima javnog poziva s rokom od 1. veljače ove godine, s 50 tisuća kuna. To su 'Nun of Your Business' Ivane Marinić Kragić i 'Od toga dana (Uh!)' Slavice Šnur, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar.