Gregory Porter u Kinu SC: Stominutni masterclass

Koncert je rasprodan još ljetos, a oni koji su se naknadno nekako ugurali u dvoranu stajali su sa strane ili su sjedili na pomoćnim stolicama. I zapravo je prava šteta da Portera i peteročlani bend nije dočekalo neko reprezentativnije zdanje od kina kojem je rok trajanja istekao prije 30 godina.

Prije sedam ljeta imamo sam ga s gotovo identičnim sastavom prilike gledati u Gaussovoj dvorani u ljubljanskom Cankarjevu domu. I ne da se to usporediti sa sinoćnjim zagrebačkim koncertom jer riječ je o dvorani kojoj akustikom i interijerom teško koja može parirati u regiji. No, ni derutno i dotrajalo zdanje Kina SC nije moglo ubiti stominutnu Porterovu magiju.

Od uvodne Holding On do zaključne, na bis izvedene, Musical Genocide bilo je to jedinstveno putovanje ulicama jazza, soula, gospela i bluesa kojima su godinama prije njega hodali Al Green, Otis Reading, Nat King Cole, Steve Wonder i Marvin Gaye.