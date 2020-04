Gradski muzej Varaždin ponovno će otvoriti svoja vrata u srijedu, 29. travnja, pa će posjetitelji, uz predviđene mjere opreza, moći razgledati i uživati u njegovim postavima na tri lokacije - Starom gradu, te u palačama Herzer i Sermage

Muzej će, u skladu s predviđenim uputama, biti otvoren od srijede, 29. travnja, pa do daljnjega, priopćio je u utorak Muzej grada Varaždina.

Razgled izložbenih postava

Tako se posjetitelje upućuje da pri ulasku u izložbeni prostor obvezno koriste dezinficijens za ruke, te ih se moli da tijekom razgleda u izložbenom prostoru sve vrijeme drže obvezni razmak od najmanje dva metra od drugih osoba.

Izložbeni postavi otvoreni su prema redovitom rasporedu, odnosno od utorka do petka od 9 do 17 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 13 sati, dok su ponedjeljkom i na državne blagdane zatvoreni. Izvan radnoga vremena izložbeni postavi se ne mogu razgledati.

Muzejske postave moći će razgledati pojedinačni posjetitelji i manje grupe - do pet osoba. Maksimalni broj osoba koji istovremeno može biti u izložbenim prostorima su - u Starom gradu u izložbenom prostoru u utvrdi 50 osoba, a u dvorištu 25 osoba.

Stalni postav 'Svijet kukaca' u Palači Herzer moći će istodobno u prizemlju razgledati maksimalno 15 osoba, a u podrumu 20 osoba.

U Palači Sermage može pak u isto vrijeme na izložbenom prostoru na katu biti 12 posjetitelja, a u izložbenom salonu tri ili šest posjetitelja, ovisno o programu.

Vodstva kroz izložbene prostore neće biti organizirana, a Muzej grada Varaždina moli posjetitelje da budu strpljivi dok čekaju na ulaz u izložbene prostore. Neće biti organizirana ni javna događanja - Srijeda u Muzeju, edukacijske radionice, kao ni svi ostali programi.

Također, neće biti priređena službena otvorenja postavljenih izložaba uz nazočnost publike, a informacije o terminima održavanja objavljivat će se na službenim internetskim stranicama www.gmv.hr.