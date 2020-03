Godišnji odmor na proputovanju Mletačkom Republikom? Talijansko-hrvatski par pokrenuo seriju vodiča kroz države koje više ne postoje

Talijansko-hrvatski par koji živi u Zagrebu, novinar Giovanni Vale i prevoditeljica Ivana Pogačić stoje iza projekta 'Nestale države' ('Extinguished Countries'), serije turističkih vodiča kroz države koje više ne postoje. Jučer su pokrenuli kampanju prikupljanja sredstava za lansiranje prvog vodiča u nizu, onoga o Mletačkoj Republici

Namjera im je, kako objašnjavaju, pretvoriti našu prošlost u turističku destinaciju, i to pomoću vodiča koji se jednostavno čitaju i obiluju raznim anegdotama.

'Ideja je predložiti novi način putovanja koji ne prati današnje granice već vodi čitatelje na put kroz vrijeme u izgubljena kraljevstva, republike i carstva, u potrazi za dodirnim točkama koje nas zbližavaju, a ne udaljavaju jedne od drugih. Vodič je nastao kao rezultat više od 400 intervjua s povjesničarima, arhitektima i stručnjacima iz raznih područja, od Italije do Cipra. U suradnji s dva grafička dizajnera iz Hrvatske izradili smo i karte i infografike koje u knjizi na zanimljiv i jednostavan način prikazuju povijest Mletačke Republike', kažu Vale i Pogačić koji su u samo 24 sata od pokretanja svoje kampanje na platformi Kickstarter za realizaciju prvog iz serije vodiča, o Mletačkoj Republici - na engleskom i talijanskom jeziku, uspjeli skupiti 8.000 eura, što je 80 posto njihovog ciljanog iznosa.

Posljednjih pet godina Giovanni Vale radi kao novinar (Liberation, Corriere della Sera….) i putopisac za nekoliko europskih izdavačkih kuća specijaliziranih za putovanja, te piše o Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Naglašava da ovaj projekt nije revizionističke ili nostalgične prirode. Upravo suprotno, tvrde on i Ivana, cilj je pokazati 'što različite zemlje imaju zajedničko i kako one same tumače taj period na drugačije načine'.