Frljić na ovogodišnjem Bitefu s dvije predstave u glavnom programu

Beogradski kazališni festival Bitef u svom se 52. izdanju pod sloganom 'Svijet bez ljudi' održava od 13. do 22. rujna, a Oliver Frljić jedini je autor koji će u glavnom programu imati dvije predstave

Prva predstava je 'Šest likova traži autora', za koju umjetnički direktor festivala Ivan Medenica kaže da u njoj Frljić 'još jednom, na sebi svojstven način, beskompromisno napada hrvatsku desnicu'. Nastala je u produkciji zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh, kojemu je to prvo gostovanje na prestižnom beogradskom festivalu.

'Svaki od zapisa ukazuje upravo na opasnost od ugrožavanja europskih vrednosti, porast ksenofobije, netolerancije, autoritarnosti i nasilja, a u rasponu od izjave jednog rumunskog svećenika da će Kinezi pokoriti Europu jer je to dio židovske zavjere, do govora mađarskog poslanika o tome da je najveći problem migranata iz muslimanskih zemalja to što su oni sami nasilni prema svojim ženama i svojoj deci', navodi Medenica.

Među gostima u glavnom programu je i estonski Teatar NO99, s predstavom 'NO43 Prljavština', u kojoj glumci seriju raznorodnih životnih i alegorijskih situacija izvode krećući se, plešući i roneći u moru - blata.