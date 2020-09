[FOTO/VIDEO] Kako je unatoč koroni, ili baš zbog nje, ljeto 2020. u Virovitici postalo ljeto za pamćenje

Kada se šećete Viroviticom, ulice često znaju biti prazne, čak i u vrijeme bez korone. Mogli biste još i pomisliti kako su Virovitičani jedva dočekali samoizolaciju i predali joj se šaptom te kako je inspiraciju za skladbu 4′33″ John Cage mogao pronaći i ovdje. No privid naravno laže, jer kao središte jedne od županija s najmanjim brojem zaraženih u Hrvatskoj, po ljetnim kulturnim događanjima u vremenu obaveznih dezinfekcija, medicinskih maski, smanjenog društvenog kontakta i pojačane samokontrole, mogla bi Virovitica konkurirati mnogim našim gradovima

Kako je ljeto 2020. u Virovitici postalo ljeto za pamćenje? Vraćam se opet na šetnju ovom pomalo nepoznatom, ali osebujnom slavonskom varoši čije ulice, ušorene oko obnovljenog neobaroknog dvorca na humku, vode prema tihoj i uspavanoj periferiji. No tko ne brza i naćuli uši, lako će opaziti da široki, prazni sokaci i nisu posve nijemi.

Tako naprimjer u Ulici Pavla Radića, s lijeve strane od pješačkog mosta prema gradu, nasuprot koje obično stoji parkirano službeno vozilo virovitičke grupe Vatra, stoji kuća iz čijeg potkrovlja često dopiru prigušeni rifovi gitare. U susjednoj Marinovoj - virovitički starosjedioci Mikeši tako zovu Preradovićevu - netko stalno usavršava sinkope potmulim šamaranjem neozvučenog bubnja, rasipajući šesnaestinke po hi-hatu. Na drugom kraju grada, u Zagorkinoj ulici, budući maestro Jakov, dok nije na konzervatoriju u Trstu, često preludira na klasičnoj gitari.

A ni pod bilogorskim brežuljcima nadomak grada, do kojih se stiže polusatnim hodom od centra ili još kraćom vožnjom na biciklu, od nevidljivog ritma ne može se pobjeći u tišinu. Slijedom kratkih predudara, arpeggija i crescenda, svašta bi se još moglo naći u gradskom vodiču – kajdanci, no put notnog crtovlja nezaobilazno vodi na četiri mjesta. Do Gradskog prostora stare vojarne, u Glazbenu školu Jan Vlašimsky, na ljetnu pozornicu atrija Palače Pejačević i, konačno, u Cafe bar Pub.