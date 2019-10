Ekoseksualna ljubavna priča: 25 načina na koje se može voditi ljubav sa Zemljom

Dokumentarni film 'Goodbye Gauley Mountain - An Ecosexual Love Story' (2014.) autorica Beth Stephens i Annie Sprinkle obišao je mnoge filmske festivale, a u sklopu međunarodnog festivala 'Ekstravagantna tijela: Ekstravagantna ljubav' 4. listopada dolazi u dvoranu Gorgona zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti. Autorice, uz to, na 'Ekstravagantnoj ljubavi' u Tehničkom muzeju Nikola Tesla do 10. listopada izlažu svoj 'Manifest ekoseksa' i video instalaciju 'Ekoseksualna vjenčanja'

Nagrađivani dokumentarni film, čija projekcija počinje u 20 sati, u 70 minuta objedinjuje aktivizam i seksualnost te pokazuje kako borba za okolišnu pravdu može biti inkluzivna, erotski privlačna i zabavna, čak i kada smo suočeni s ekološkom tragedijom, stoji u najavi. Beth Stephens i Annie Sprinkle prosvjedovale su protiv Mountaintop Removala (MTR-a), rudarske prakse koja uključuje miniranje i uništavanje krajolika čije su posljedice pogubne za okoliš. Autorice se zalažu za ideju 'Zemlje kao ljubavnice/ka' koja prirodni svijet doslovno grli, a promjene postižu korištenjem vlastitih tijela i uvođenjem komponente senzualnosti i duhovnosti u ekološki pokret.

Stephens i Sprinkle predstavljaju pokret ekoseksa kroz umjetnost, teoriju, praksu i aktivizam od 2004., a na izložbi 'Ekstravagantna ljubav' u HALI V Tehničkog muzeja Nikola Tesla, koja u sklopu festivala Ekstravagantna tijela traje do 10. listopada, publika može vidjeti njihov rad 'Manifest ekoseksa' i video instalaciju 'Ekoseksualna vjenčanja'. Umjetnice su autorice brojnih performansa, ekoseks simpozija, vjenčanja s prirodnim entitetima, radionica, pješačkih tura i umjetničkih izložbi. Njihov novi film 'Water Makes Us Wet' bavi se užicima i politikom vode, a prikazan je na Documenti 14 i u njujorškoj MOMA-i. Njihov je cilj učiniti pokret za zaštitu okoliša seksipilnijim, zabavnijim i raznolikijim.