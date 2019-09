Drugi nastavak kultnog filma 'Ono' je u kinima, provjerili smo što kažu prve kritike

Hvaljeni hit 'Ono' iz 2017., koji je pomeo kinoblagajne i zaradio više od 700 milijuna dolara diljem svijeta, napokon je dočekao svoj nastavak. 'Ono: Drugo poglavlje' stiglo je u kina, a u njemu se članovi Kluba gubitnika 27 godina kasnije sastaju u Derryju, Maineu, kako bi se ponovno suočili sa zlom utjelovljenim u klaunu Pennywiseu. U glavnim ulogama pojavljuju se Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jaeden Martell, Sophia Lillis i Finn Wolfhard, režiju potpisuje opet Andy Muschietti, a scenarij Garyja Daubermana temeljen je na kultnoj knjizi 'It' Stephena Kinga. Provjerili smo što kažu prve kritike

'Tu je nekoliko senzacionalnih cameo uloga (primjerice, kanadskog redatelja Xaviera Dolana i samog Stephena Kinga) i zanimljivih ideja o suočavanju osobnim demonima, o homofobiji, zlostavljanju i depresiji. Film govori i o sveprisutnoj dostupnosti prošlosti u digitalno doba, kao i o stalnom spajanju ljudi i njihovom međusobnom praćenju putem društvenih medija te o načinu na koji krivnja i sram utječu na to što odlučujemo zapamtiti, a što zaboraviti iz svojih tinejdžerskih godina.'

'Ono što je najstrašnije jest to što bi nakon ovog bolno dugačkog horora mogao uslijediti i treći film', komentirao je, priznajući da u cijelom paketu ima i dobrih stvari.

'Film ima zaista impresivne specijalne efekte i vizualno je dojmljiv. Glumačka ekipa je jaka, osobito Hader i James Ransone (glumi starijeg Eddieja Kaspbraka), ali ipak, svi koji su imalo upoznati s pričom znaju kamo ona ide, a redatelj Andy Muschietti i scenarist Gary Dauberman nisu se pobrinuli da ima razloga za to što putovanje do finiša traje tako dugo', piše Lowry.

'(...) Muschietti i Dauberman uglavnom su ostali vjerni Kingovim temeljnim idejama u priči; o tome kako se nevinost može iskvariti znanjem, ali i sačuvati uz njegovu pomoć, zatim o skrivenim putovima između podsvjesnog i stvarnog svijeta te o etičkoj moći prijateljstva. No Muschietti je vjeran i Kingovom uvjerenju da, kad je riječ o radnji i vremenu publike, više je više. Samo što su broj stranica i minutaža filma sasvim drugačije stvari. Dok roman od 1100 stranica poput 'Ono' može biti nešto kroz što se prolazi bez daha, film od dva sata i 49 minuta više se razvlači nego što vas uvlači i pritom prilično iscrpljuje svoju premisu, a moguće i vaše strpljenje, na putu prema finalnom okršaju', piše Scott.

I A.O. Scott iz New York Timesa misli da je trajanje filma problematično.

'To je pametan izbor jer svako njegovo pojavljivanje zato je posebno, a sam Skarsgård pronalazi uvijek nove načine da nas ustravi, čak i kad je u iznenađujućem ljudskom obliku. Druga čudovišta prate likove, uključujući staru ženu koju posjećuje Beverly (Chastain), a koja se transformira u nešto zbilja ogavno. Tu je i brutalna crta filma, od zločina iz mržnje na samom početku do zlostavljanja u obitelji', piše Truitt, dodajući da potrebnu lakoću 'Drugom poglavlju' daje Hader u ulozi starijeg Richieja (mlađega glumi izvrsni Wolfhard, poznat kao Mike iz serije 'Stranger Things'). Hvali i Chastain te Jamesa Ransonea.

Za Rolling Stone Peter Travers također kritizira duljinu filma i tvrdi da je prvi dio dojmljiviji.

'Ekipa se vraća u Derry ne svojim izborom, nego zato što su prisiljeni. Dok su bili mladi, zarekli su se da će se vratiti kući ako se vrati i izopačeni Pennywise te opet počne ubijati. E pa, vratio se, a vratio se i Skarsgård, nezamjenjiv u ovoj ulozi. Samo pogled na njega dovoljan je da vam zaledi krv u žilama', piše Travers, napominjući kako gubitnike natrag u Derry poziva Mike Hanlon (glumi ga Isaiah Mustafa), jedini od skupine koji je ostao živjeti u tom gradiću u Maineu.

'Puno je flashbackova na likove dok su bili djeca, kao da Muschietti i Dauberman ne vjeruju da je publika pogledala prvi film pa u ovaj pokušavaju utrpati što je moguće više vrhunaca za svaki slučaj', komentira Travers te hvali odabir da 'Drugo poglavlje' počne ubojstvom Adriana Mellona, gej mladića (glumi ga spomenuti Dolan).

'Priča je temeljena na istinitom slučaju napada na mladog geja Charlieja Howarda 1984., koji se utopio u Bangoru u Maineu. Film prikazuje skupinu tinejdžera koji ga napadaju i potom bacaju s mosta. Upravo to je trenutak kad se Pennywise ponovno pojavljuje, spreman da dovrši svoj posao. King je još onda pisao o korijenu zla u ljudskom ponašanju, a to je tema koja, nažalost, s vremenom nije postala manje aktualna ili važna. U svojim najboljim trenucima, dok pokazuje horore svakodnevnog života i našu zajedničku odgovornost da ih spriječimo, 'Ono: Drugo poglavlje' potiče nas da zapravo pogledamo u ono najgore u nama samima. A upravo to je ono najstrašnije', zaključuje Travers.

Film se u domaćim kinima prikazuje od 4. rujna.