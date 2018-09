Drama u osječkom HNK-u: Dao sam život kazalištu, a laži jednostavno ne mogu trpjeti

Podigla se medijska prašina oko izbora novog intendanta osječkog HNK. Tko će nakon Božidara Šnajdera zasjesti u čelnu fotelju ove nacionalne kazališne kuće? Natječaj je raspisan, poništen, pa ponovno raspisan. Zbog različitih mišljenja koja su se pojavila u javnosti o svemu je pred medijima odlučio progovoriti aktualni intendant Božidar Šnajder

'To nije bilo u našem natječaju, niti stoji u našem Statutu, niti u Zakonu o kazalištu, a za divno čudo, taj Zakon o braniteljima je iz 2017., a Ministarstvo se sada, nakon što je raspisan natječaj u Osijeku, sjetilo njega i dostavilo ga, ali ne opet nacionalnim kazalištima iako nadzor nad njima obavlja Ministarstvo kulture. Oni su nas trebali upozoriti. No u međuvremenu su prošli natječaji u Šibeniku, Dubrovniku i Zagrebu bez tih naputaka i nisu bili poništeni nego su tekli', objasnio je Šnajder razloge poništenja i ponovnog raspisivanja natječaja.

Zasmetalo ga je i što se spominje slučaj otprije pet godina te, kako kaže, imputira mu se da je tada osječko kazalište doveo u krizu nakon isteka mandata u prosincu 2013., a nije osigurao vršitelja dužnosti.

'Istina je sljedeća. Natječaj je tada bio raspisan na vrijeme, ali se osnivači nisu mogli dogovoriti oko osobe intendanta. Osnivači su u jednakim dijelovima Grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Među njima je tada bilo oprečnih stavova. Otkrila se tada i jedna nevjerojatna stvar. Zakonodavac u Zakonu o kazalištima nije predvidio okolnost tko će u slučaju više osnivača, koji se ne dogovore, imenovati vršitelja dužnosti. Po hitnoj proceduri tada su napravljene izmjene zakona u Hrvatskom saboru da ga može imenovati ministar', podsjetio je okupljene Šnajder.

Zaboljelo ga je, rekao je, i što ga se blati kao čovjeka koji je 35 godina 'dao život kazalištu'.

'Pa bi sada trebao doći mesija koji će konačno ovo kazalište staviti na zdrave noge. Naravno da me to boli jer sam se trudio. Ako nekome smeta, neka mi se to kaže i danas ću podnijeti ostavku. Neka iznese argumente, a ne ovako', nastavio je on te napomenuo kako može biti 'izvrstan intendant, ali ako nema potpore ansambala', nema ni uspjeha.

'Uspio sam posložiti karte, odabrati talentirane ljude iza kojih stojim, kao i oni iza mene. U 35 godina rada nikada nisam primio nikakav honorar, nisam bio ni u kakvom nadzornom i upravnom odboru gdje se primaju naknade. Bio sam tamo gdje se ne plaća. Nikada nisam bio na bolovanju, a kada sam bio u bolnici zbog operacije noge, koristio sam godišnji odmor', nabrojao je Šnajder, rekavši kako je 'sve dao kazalištu i ljudi ga cijene'.

Za kraj je dodao kako nije u sukobu ni s osječkim gradonačelnikom Ivanom Vrkićem ni s osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem.

'Da netko ne misli da razmišljam politički u ovo vrijeme, bio sam i kod jednog i kod drugog kada su imenovani, dali su mi potporu do kraja mandata i nisu govorili o imenima intendanata, o čemu se sada počelo govoriti', zaključio je Božidar Šnajder.