Dora Šustić: Čitanje je vježbanje suosjećanja, i zato je najvažnija praksa koja postoji

Među njima je i jedna debitantica: Dora Šustić s romanom "Psi", stilski i izražajno hrabrim štivom u kojemu otvoreno, bespoštedno i bez zadrške piše o jednoj netipičnoj ljubavnoj priči. Pripovjedačica njezina romana živi u Pragu, gdje studira scenaristiku na FAMU i proživljava burnu ljubavnu vezu s Turčinom Leonom, fatalnim bonvivanom i fotografom koji i dalje nije prebolio smrt svoje mlade supruge. Godinama kasnije, paralelna pripovjedna linija donosi nam njezinu andaluzijsku avanturu, gdje odlazi u potrazi za galgosima, divljim psima iz naslova romana, zapravo za svojom neuhvatljivom i davno proživljenom ljubavlju, kako bi se riješila okova prošlosti.

S Dorom Šustić smo opsežno o romanu porazgovarali još dok je bio svjež na policama knjižara. Tada nam je otkrila kako se, pišući ovo autofikcijsko štivo sa snažnim autobiografskim elementima, zapravo nije suzdržavala, no kako je dolazilo vrijeme krajnjih priprema za tiskanje djela - dakle, vrijeme korekture, prijeloma teksta i sl. - autorica je imala dvojbu: treba li tako iskren tekst pustiti van?

"Tijekom procesa imala sam jedno pravilo, da se ne cenzuriram. Jer da jesam, ostalo bi na površini i bilo bi sentimentalno. Ali da bi emocije postale dublje, da bi potonule, ne smijem imati safety net. Kad sam prihvatila da nema cenzure, onda sam prihvatila to putovanje. I nisam puno o svemu razmišljala tijekom pisanja, ali jesam tijekom korekture. Imala sam poriv puno toga cenzurirati jer sam znala da sada roman ide van. Spriječila me, u velikoj mjeri, Olja Savičević Ivančević, urednica romana. Bilo mi je bitno da mi netko kaže da je to OK. Da nije vulgarno, da nije too much, da je dio tog svijeta i da je potrebno romanu. Da je to glas pripovjedačice i da joj mora pripadati," rekla nam je Dora tada u intervjuu.

Ovoga puta, s autoricom razgovaramo o odjeku njezina romana, važnosti književnih nagrada s izdašnim novčanim iznosima i tzv. ženskom pismu.

Prošlo je već neko vrijeme od objave vašeg prvijenca, a knjiga živi među čitateljstvom, dobiva dobre kritike, a evo je sad i u finalu književne nagrade tportala. Kako ste doživjeli taj svoj uspjeh?

Drago mi je da se knjiga čita, da je dobro prihvaćena u publici i da je došlo do drugog izdanja.

Što kažete na konkurenciju u finalu, jeste li čitali ostale romane?

Čitala sam jedino "Ljeta s Marijom", ostale nažalost još nisam, ali na popisu su. Konkurencija je impresivna, zapravo logičan izbor za finale takve nagrade, nije mi sasvim logično kako sam se ja ubacila među njima, ali svakako mi laska. To su sve autorice i autori koje čitam i pratim, a naročito mi je drago da dijelim tu avanturu s Oljom, koja mi je urednica.