Donosimo vam toplu blagdansku izvedbu tradicionalnih božićnih pjesama koja će vas oduševiti

Poslušajte pjesme Veselje ti navješćujem, Svim na zemlji i Radujte se narodi u nešto drugačijem aranžmanu

Yamaha Music School je glazbena škola za sve generacije koja otkriva svijet glazbe od najmlađeg uzrasta, osigurava razvoj muzikalnosti i kreativnosti uz obilje igre i zabave, kao i pjevačkog, sviračkog i teorijskog talenta i znanja uz stalni glazbeni napredak.

Od kad je otvorena prva škola u Hrvatskoj 2019. godine pa sve do danas, priča o Yamaha Music School ubrzano se širi i otvara nova vrata, pa se tako i Osijek ovih dana pridružio popisu lokacija u Hrvatskoj, a nova online platforma uskoro će pružiti mogućnost sudjelovanja u YMS programima iz domova diljem Hrvatske pa i šire. Predavači u online odjelu bit će također licencirani učitelji YMS Hrvatska.

O toj zanimljivoj glazbenoj školi inovativnog pristupa učenja nedavno smo porazgovarali s njezinim voditeljem, Oljom Dešićem. Intervju je dostupan na ovoj poveznici.

Kako izgledaju YMS prostori u Zagrebu, Rijeci, Čakovcu i Osijeku, kakva je atmosfera i kako izgleda nastava, imate prilike upoznati 22. siječnja 2022. na Otvorenim danima koje organizira Yamaha Music School Hrvatska.

Pristup škole temelji se na individualnosti polaznika, a mogu ju pohađati i najmlađi

Jedinstveni Yamaha Music School pristup temelji se na kreativnosti i individualnosti polaznika, što se vidi i u originalnosti ovog blagdanskog glazbenog aranžmana i obradi tradicionalnih pjesama na YMS način - uz improvizaciju, kreativnost i grupno muziciranje. Razlog više zašto tu školu odabiru mnogi jest i njihov mentorski tim koji se sastoji od licenciranih glazbenih stručnjaka i profesionalaca, koji svoja znanja i iskustva uklapaju u specifičnu YMS metodologiju i prenose ih na polaznike oblikujući sate u kojima se uz glazbu uživa i uči.

Posebno osmišljeni programi za upoznavanje glazbe na način prilagođen najmlađima su programi Hobby za djecu od 1,5 do 4 godine, Music Parade za one od 4 do 6 godina te Music Adventure za djecu od 6 do 8 godina, koji je već uvod u gradivo usporedivo s osnovnom glazbenom školom, a zajedničko im je istraživanje i učenje glazbe uvijek kroz igru, pjesmu i zabavu.

Popularni glazbeni tečajevi namijenjeni su starijim od 8 godina dok gornje dobne granice nema jer svi koji žele ostvariti svoje glazbene želje i odvojiti vrijeme za sebe, dobrodošli su u Yamaha Music School Hrvatska. Sve grupe kreiraju se prema uzrastu i razini znanja. Zainteresirani mogu odabrati jednu od lokacija Zagreb, Rijeka, Čakovec i Osijek, kao i online varijantu preko interaktivne platforme na kojoj mogu učiti i usavršavati se s bilo koje lokacije. Više informacija o programima možete pronaći na www.yamahamusicschool-hrvatska.hr.