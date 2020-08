Digitalna šetnja kroz prirodne i ljudske katastrofe u Korčuli

U javnom prostoru grada Korčule u petak, 7. kolovoza, bit će inaugurirana umjetnička multimedijalna instalacija '2020|5050' autorskog dua Dine Karadžić i Vedrana Glige, interaktivni triptih o tektonskim transgresijama koji se promatra na mobilnim uređajima.

U prvom djelu triptiha to su posljedice potresa u Zagrebu u ožujku 2020., u drugom dijelu prikaz Agbogbloshiea u Gani, poznatog deponija automobilskog i elektroničkog otpada koji uglavnom dolazi sa zapada, a u trećem dijelu prikazan je požar u Australiji iz 2019.

Djela su softverski postavljena na otvorenom i slobodnom operativnom sustavu Pivilion koji su razvili sami autori. Tri zasebne bežične lokalne mreže (WLAN Wireless Local Access Network) slobodno su dostupne i automatski (bez lozinke ili daljnjih radnji) počinju predstavljanje digitalnog rada svakome tko se spoji na odabranu wi-fi mrežu.

Rad će biti dostupan na navedenim lokacijama 0/24 sata do 15. listopada, a nakon intervencije u javnom prostoru Korčule i na mrežnim stranicama sive) (zone.

Svoj umjetnički 'triptih o tektonskim transgresijama' vodstvom po gradu Korčuli autori će vodstvom zajedno s kustosom predstaviti u petak, 7. kolovoza, u 21 sat. Okupljanje je na prvoj lokaciji triptiha, trgu Sv. Justine.

U višegodišnjem izazovu predstavljanja suvremene umjetnosti bez vlastitog izložbenog prostora, siva) (zona razvila je niz metodologija koje su se pokazale korisnima u doba pandemije. Istovremeno se odvija nekoliko programa na fizičkim i virtualnim lokacijama.

Tako je na oglasnim pločama u gradu Korčuli do 26. listopada postavljen rad Armine Pilav s pozivom građanima otoka i grada Korčule da se jave kako bi zajednički promišljali naše najvažnije javno dobro nakon zraka koji dišemo - pitku vodu. U Zagrebu je u galeriji Bernardo Bernardi do 20. kolovoza otvorena izložba Maje Marković, inspirirana hotelima arhitekta i dizajnera Bernarda Bernardija u Korčuli, pod nazivom "Zaostatak interijera". Na mrežnim stranicama sive) (zone do 3. rujna dostupan je rad 'Tautologije' Ilije Šoškića.