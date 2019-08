'Činjenice nikada nisu bile manje važne, ultradesni marginalci odjednom su relevantni'

Ivor Martinić, jedan od naših ponajboljih mladih dramatičara čije se predstave izvode u Argentini, Paragvaju, Urugvaju, Čileu, Meksiku, Venezueli i Španjolskoj, u kojoj živi već nekoliko godina, uoči nekoliko značajnih projekata u Hrvatskoj, dviju praizvedbi, snimanja filma te adaptacije i dramaturgije za HNK Zagreb, za tportal je otkrio među ostalim zašto je opsjednut temom obitelji, može li se vani živjeti od pisanja te kako iz španjolske perspektive izgledaju današnja Hrvatska i njezina politička scena

Pojavljujete se u različitim ulogama – kao dramski pisac, dramaturg i autor adaptacija romana, a sada i filmova. Kako se te različite uloge prelamaju u vama?

Lako ulazim u različite poslove i uloge, to se nekako prirodno događa. Najviše volim raditi adaptacije književnih djela jer me to uvijek vraća na osnovna pitanja o tome što je to kazalište. U dijalogu s autorom teksta koji adaptiram najviše i naučim. Od svega čime se bavim najteži, najpodcjenjeniji i najriskantniji posao je biti dramaturg na izvedbi. To je iznimno iscrpljujući posao i uvijek pet puta promislim prije nego krenem u takvo nešto. Ove godine ću kao dramaturg raditi s Daliborom Matanićem, s kojim volim surađivati. On dolazi iz filmskog svijeta i svježim očima gleda na kazalište, što je baš stimulirajuće.

Poznato je to da se najviše volite baviti temom obitelji. Čime se bavite u svom najnovijem tekstu 'Dobro je dok umiremo po redu'?

Drama 'Dobro je dok umiremo po redu' govori o smrti jedne obitelji i nekako mislim da tom dramom završavam s tom temom. Majka i otac su se nedavno razveli, a sin se odlučio odseliti u inozemstvo. Radnja drame tako se odvija u noći sinova odlaska, iste noći kada otac slavi otvaranje svog restorana. Pitanje koje drama zapravo postavlja jest imamo li pravo na promjenu. Imamo li pravo na rušenja pravila, običaja i zakona koje smo živjeli sve do jučer, bez obzira koliko bi to naše bližnje moglo boljeti. Drama je to tako o pravu na promjenu. Sam naslov donosi izjavnu rečenicu o poželjnom tijeku života, onom da se umire po redu, no čak i takav on izaziva nervozu te, iako mišljen kao suosjećanje, naslov pruža malo nade, pokazujući koliko se teško pomiriti sa životom. I u formalnom smislu želio sam istražiti pojam smrti. Dramska radnja tako izbjegava akciju. Sve se zbivanje događa negdje drugdje, a na sceni se prikazuje prošlost i razgovori koji su odigrani negdje drugdje. Čak se i glavni lik drame ne pojavljuje. Intimna je to drama unutrašnjih svjetova likova koji nikada prije nisu istraživali taj unutarnji svijet, onih koji se nikada ranije nisu pitali tko su i što zapravo žive.

S obzirom na to da je riječ o praizvedbi, kako se osjećate uoči izvedbe, doživljavate li to i kao svoj intimni podvig ili samo kao značajan kulturni događaj?

Veliki je rizik postaviti tekst koji još nije isproban na pozornici. Naravno da sam i nesiguran i da se stalno pitam kako će se taj tekst snaći u prostoru, hoće li pružiti dovoljno materijala autorskoj ekipi, imaju li te rečenice dramsku kvalitetu itd. Ovu sam dramu napisao jer sam želio odgovoriti na neka pitanja, ali to me ne lišava odgovornosti pred kulturnom javnosti. Kao što sam rekao, teško je dobiti mjesto na pozornici jer zbog malog budžeta za kulturu kazališta ne mogu producirati puno predstava, pa se nadam da će ova naša uspjeti.

Zašto ste odlučili da praizvedba bude u ZKM-u? I jeste li već surađivali s redateljem Aleksandrom Švabićem?

Takva odluka nije u mojoj moći, jednostavno je Aleksandar odabrao moj tekst između brojnih koje mu je ponudio ZKM. Sretan sam da će se praizvedba ostvariti baš tamo jer s tim kazalištem imam dugogodišnju povezanost. Ovog proljeća bio sam na nekoliko proba, tako da sam se uvjerio da postoji velika podrška autorske ekipe. Aleksandar Švabić je iznimno talentiran redatelj osebujne poetike, dramaturg predstave je Ivan Penović, a koreografiju potpisuje još jedna iznimna autorska ličnost, Petra Hraščanec. To da je glumački ansambl ZKM-a uvijek spreman na izazove ne treba posebno isticati.

Otišao sam jer sam to htio

Živite u Barceloni, a drame vam se ne izvode samo u Španjolskoj, nego na cijelom španjolskom govornom području, sve do Južne Amerike. Zašto ste zapravo otišli iz Hrvatske? Je li glavni razlog bio u tome što je položaj mladog pisca u Hrvatskoj, pa tako i vaš, bio prilično neizvjestan, a egzistencija ugrožena?

Ne, nikako to nije bio razlog, što ne znači da pisac, kao i svaki mladi čovjek u Hrvatskoj, nije egzistencijalno ugrožen. Otišao sam jer sam to htio, jer je priroda mojeg posla takva da mogu provesti neko vrijeme u inozemstvu, jer sam želio živjeti u gradu za koji držim da je jedan od najljepših na svijetu, jer mi u ovom trenutku u životu odgovara veliki mediteranski grad itd. Treba znati da su moje prve drame izvedene u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Mestnom gledališču ljubljanskom, prije nego u Hrvatskoj, i da od početka rada u kazalištu nikad nisam bio samo dio domaćeg kazališta. Time želim reći da moj umjetnički identitet nikako nije bio vezan samo uz ono što mi eventualno može ponuditi hrvatska kazališna scena, pa tako nisam mogao ni otići isključivo zbog nezadovoljstva tom i takvom scenom.

S obzirom na to da se vaša najpopularnija drama 'Moj sin samo malo sporije hoda' izvodi već nekoliko godina u Argentini, Čileu, Urugvaju i Boliviji, odnedavno i u Meksiku, a 'Mirjana…' je imala premijeru u lipnju u nacionalnom teatru u Urugvaju, kako tumačite takvo zanimanje tamošnje publike? Je li za proboj na inozemno tržište, osim dobrog teksta, važan snalažljiv agent te lobiranje i selfmarketing?

Drama 'Moj sin samo malo sporije hoda' premijerno je izvedena u Argentini 2014. godine na Festivalu međunarodne dramatike u koprodukciji s HC ITI-jem. Ta produkcija i dalje igra pred rasprodanom dvoranom te trenutačno broji više od 500 kazališnih izvedbi i gostovanja u više od 20 zemalja. Uspjeh je to kakav se ne događa često, pogotovo jer je riječ o predstavi koja je nastala u malom i nezavisnom kazalištu. Predstava je tako postala simbol nezavisnog kazališta, a danas igra u velikom kazalištu Picadero u centru Buenos Airesa. Kako je Buenos Aires centar kazališta španjolskog govornog područja, tako se i dogodilo da su se kazališta ostalih zemalja počela interesirati za moje drame, ali i za drame ostalih hrvatskih autora.