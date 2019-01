Boris Ljubičić: Pravdu zbog plagiranja mog dizajna tražit ću u Strasbourgu

Nakon što je Trgovački sud u Zagrebu nepravomoćno odbacio njegovu tužbu protiv Hrvatske i zagrebačke tvrtke Innovo ddb zbog navodnog plagiranja njegova dizajna u rješenju vizualnog identiteta za informativnu kampanju o pristupanju Hrvatske EU, dizajner Boris Ljubičić poručio je da će pravdu nastaviti tražiti na Europskom sudu za ljudska prava.

'Koliko znam u svakoj sudnici je hrvatski grb na zidu, možda je onima koji donose presudu izvan pogleda, iza leđa. Šalim se, ali jasno je vidljivo da u hrvatskom grbu nema plavih kvadrata i da je to sasvim nova i originalna dizajn izvedenica. Autor, po mojem mišljenju, plagijata, cijelo je vrijeme sudskog spora bio skriven iza agencije koja je odradila posao. Bio je to, inače, javni anonimni natječaj, pa su neki članovi žirija, kako sam kasnije saznao, mislili da je to moj rad', rekao je Boris Ljubičić za Jutarnji list dodajući kako će zaštitu nastaviti tražiti pred Europskim sudom za ljudska prava.

U tužbi je dizajner tražio odštetu od gotovo 300.000 kuna, navodeći kako kockice predstavljaju 'njegov umjetnički kod' integriran u većini njegovih projekata od kojih su najpopularnija vizualna rješenja loga HRT-a, HTZ-a, Hine, HOK-a i drugih.