'Birtija' na psihijatriji: Gledali smo sto godina star film o alkoholizmu s pacijentima u Vrapču

Anka je najljepša djevojka u selu, no nije se udala jer ne podnosi pijance ni birtiju otkad joj je otac Marko smrtno stradao u barskoj tučnjavi. Međutim ženika nije lako naći, birtija je središte društvenog života, a alkohol je na ovim prostorima više od pića. Njezin udvarač Franja imućni je seljak koji svaki dobar posao zalije kapljicom, što užasava Anku. Postavi mu uvjet - ako me želiš za ženu, nećeš ići u birtiju, što on prihvati. Na njihovu nesreću, sve je čuo seoski mešetar, čovjek koji je također bacio oko na seosku ljepoticu...