Bilo je mnoštvo sjajnih stranih serija ove godine, a ovo je 10 najboljih

U godini prebogatoj sjajnim serijama bilo je teže nego ikada izdvojiti samo deset najboljih, pa su tako s popisa koji slijedi ispale neke fenomenalne serije kao što je tinejdžersko-košmarna 'Euforija', divna četvrta sezona 'The Good Placea', još jedan trijumf za neuništivu humorističnu seriju 'Brooklyn Nine-nine' i jednako neprikosnoveni animacijski dragulji 'Rick & Morty' i 'BoJack Horseman'. Što li je onda uopće ostalo na listi, upitali bi se neupućeni? Pročitajte u nastavku - naslov svake serije ujedno je i link prema izvornom tekstu osvrta na seriju.

Nikada nijedan soundtrack za horor nije zvučao tako zastrašujuće kao otkucavanje geigerova brojača u nekim epizodama 'Černobila' , kontroverzne mini-serije o najvećoj katastrofi s nuklearnom elektranom u povijesti. Serija je kontroverzna jer je izazvala brojne rasprave o tome koliko su se neki u njoj prikazani događaji doista tako i odvili. No unatoč kontroverziji, koja je otklonjena time da serija ipak nije dokumentarna, nego igrana, ostao je snažan dojam koji je ostavio ovaj nevjerojatan televizijski projekt i jeza koja nas je prožimala dok smo promatrali onu jednu stvar koja je u prikazu černobilske katastrofe na malom ekranu bila najistinitija - potreba vladajućih struktura da sačuvaju obraz čak i pod cijenu ljudskih života, i to u sedmeroznamenkastim ciframa.

Uzbudljiva priča o životu jedne od, kako je nazivaju, 'prvih modernih lezbijki' snimljena je prema šifriranim dnevnicima i snimljena je tako da se jednostavno morate zaljubiti u glavnu junakinju, dinamičnu, poduzetnu, strastvenu i lijepu Anne Lister . Umnogome je takvoj fascinaciji pridonijela i interpretacija divne glumice Suranne Jones , ali serija je i mimo nje izvrsna. Vjerujte kad vam to kaže osoba koja inače uopće ne voli kostimirane serije, do te mjere da je čak i uspjela uglavnom izbjeći 'Downton Abbey'.

Predivan 'nastavak' legendarne stripovske sage Alana Moorea koji je ove godine za HBO snimio jedan od najcjenjenijih, ali i najoptuživanijih televizijskih autora, Damon Lindelof u mnogim je svojim segmentima ne samo ispunila, nego i premašila sva očekivanja. U 'Čuvarima' je očuvano sve ono što je genijalni Moore zamislio - borba između dobra i zla koja nikada nije onako crno-bijela kako bismo mi to voljeli, superheroji koji su više teret nego blagoslov za čovječanstvo, mitski likovi Dr. Manhattana i Ozymandiasa (fenomenalni Jeremy Irons), goleme lignje koje eksplodiraju nad New Yorkom, maskirani osvetnici, bogata imaginarna i stvarna povijest Sjedinjenih Država... No svemu je tome dodana i Lindelofova karakteristična kontemplativnost povezana sa smislom života, dobra i zla, a koju smo imali prilike dobro upoznati u seriji 'Preostali', pa i njegova ljubav prema klasičnoj glazbi, operi i neobičnim obradama legendarnih pop-hitova. 'Čuvari' su, ukratko, jedna od najspektakularnijih ovogodišnjih televizijskih poslastica i prava je šteta što su trajali tako kratko.