Netflixov 'Sex Education' probudit će tinejdžera u vama

Mnogo je serija o tinejdžerima, da ne kažem 'tinejdžerskih serija' koje nas zabavljaju podsjećanjem na to kako je teško, bizarno, a ponekad i apsurdno biti u tim godinama, no Netflixov 'Sex Education' čini i još nešto mnogo više. Podsjeća nas da tinejdžeri nisu bića iz druge galaksije, bića sasvim različita od odraslih. Podsjeća nas da su to samo mladi ljudi koji se nastoje snaći u vlastitom sazrijevanju, između ostalog i seksualnom

Kako god da okreneš, nije lako biti tinejdžer. U neka davnija vremena djeca su do te dobi dolazila a da ništa pod milim bogom nisu smjela - bila je drama i kad bi ih netko vidio u gradu bez pratnje roditelja poslije devet navečer, a kamoli da bi im itko govorio išta o seksu ili kakvim drugim 'odraslim' stvarima. U današnje vrijeme, pak, odrasli će vam više-manje spremno objasniti sve što znaju o seksu - ako već ne vaši vlastiti roditelji, nastavnici ili šira obitelj, a onda razni savjetnici i, dakako, internet. No današnji je svijet pak toliko prekrcan informacijama o seksu, seksualnim problemima, seksualnim skandalima, različitim viđenjima seksa - da to prosječnog tinejdžera može staviti na više od sto muka. Dvjesto, možda i dvjesto pet! A korijen svega jest u istoj stvari. Mladi ljudi na pragu zrelosti počinju razmišljati o seksu na ovaj ili onaj način. Neki su praktično zainteresirani, neki još nisu. Neki misle da moraju, neki misle da ne smiju. Nekima je svejedno. No svi - ali baš svi - rado bi, prije nego što se upuste u tu 'tajanstvenu' i dotad im nepoznatu rabotu zvanu seks, prije nego što se doslovno i preneseno ogole pred nekim drugim - znali u čemu je zapravo stvar i kako to izvesti na što veće obostrano zadovoljstvo, što manje stida i neželjenih posljedica. A ako ćemo sasvim iskreno - te iste stvari nerijetko muče i odrasle.

Nova Netflixova humoristična serija 'Sex Education' pametno, ozbiljno, slojevito, pa opet i iznimno duhovito obrađuje upravo te probleme. Čini to kroz prizmu mladog glavnog junaka Otisa Milburna (Asa Butterfield), šesnaestogodišnjaka čija je majka Jean Milburn (Gillian Anderson) seksualna terapeutkinja. Otis kroz kućni ventilacijski sustav nerijetko čuje probleme majčinih pacijenata i njezina rješenja kojima ih tješi i nastoji im pomoći, ali to mu uopće ne pomaže - možda mu upravo odmaže - u prevladavanju vlastitih seksualnih hemunga. Bombardiran majčinim otvorenim odnosom prema seksu i svim pridruženim informacijama, Otis je zakočen - ne može ni masturbirati, a u društvenim situacijama, u školi, ima samo jednog prijatelja, mladog gaya Erica, a što se ostalih kolega u školi tiče, govori da bi najradije bio osoba koju nitko ne primjećuje. Otis je, međutim, okružen drugim šesnaestogodišnjacima, koji su, kao što to šesnaestogodišnjaci najčešće jesu - opsjednuti seksom. Neki zato što su se zaljubili i žele se seksati sa svojim partnerima, neki zato što se već seksaju, ali im to ne uspijeva onako kako bi htjeli, neki zato što se ne znaju nositi sa svojim seksualnim preferencijama, neki zato što se ne znaju izboriti sa svojim nesigurnostima... Jedan od njih je i sin ravnatelja škole, priglupi nasilnik Adam, koji osim što stalno maltretira Otisova najboljeg frenda Erica, ima problem s postizanjem orgazma, a i pomalo se stidi svojeg natprosječno velikog penisa. Kada Adam, misleći da će mu to pomoći u postizanju orgazma, popije tri Viagre i u mukama neprekidne erekcije se sakrije u napušteni školski WC (za koji smo odmah na početku serije obaviješten da je napušten zbog azbesta), ondje ga otkriju Otis, Eric i školska buntovnica Maeve. Otis nekako uspije pomoći Adamu koristeći se majčinim terapeutskim metodama i Maeve u tome prepozna poslovni potencijal. Ona zna koji njihovi šulkolege imaju seksualnih poteškoća, a Otis zna kako bi im mogao pomoći. Mogli bi im to lijepo naplaćivati. Izuzetno šarmantna, pametna i istinski, organski duhovita serija 'Sex Education' jedan je od onih europskih uvoznih proizvoda na Netflixu (serija je britanska i događa se u Velikoj Britaniji) koji tinejdžere ikonografski prikazuju amerikanizirano, kao što smo i navikli od serija o tinejdžerima, ali već u samoj svojoj postavci bježe od tipičnog američkog idealiziranog prikaza mladih, koji je u američkim serijama i filmovima prisutan čak i kada tematiziraju ozbiljne probleme te populacije. Ovdje su tinejdžeri, baš kao i odrasli, doista prikazani kao raznolika bratija. Nitko nije ni sasvim dobar ni sasvim lijep ni sasvim ružan ni sasvim loš. Glupi nasilnici kao što je Adam prikazani su tako da se s njima može i suosjećati, a dragi, pametni čudak Otis sa svojom je turboosviještenom majkom prikazan kao čudak, ali ne karikirano. Da je ovo američka serija, njegova bi majka bila izuzetno naporna s nametanjem svojih naprednih principa sinu i cijelo bismo se vrijeme bavili time koliko ga tlači - ovdje je to djelomično prikazano, ali je Jean prikazana i kao normalna, brižna majka koja je jednostavno zabrinuta i zainteresirana za svojega sina.

No ono što je u seriji zapravo najdragocjenije jest to da tinejdžere ne prikazuje kao neka neobična bića iz druge galaksije, kao što je to često slučaj u serijama i filmovima o tinejdžerima. Mislio bi čovjek da tu ekipu nitko živ ne može razumijeti jer su toliko rastureni hormonima, vršnjačkim pritiscima, nasiljem i borbom za prihvaćanjem da im je ponašanje odmaklo od bilo kakvog ponašanja uobičajenog u ljudskom društvu. Nerijetko se zato mikrokozmose srednjih škola u filmovima i serijama prikazuje kao neke azile - psihijatrijske bolnice i zatvore, samo malo drugačije, ali definitivno kao mjesta u kojima vrijede sasvim druga pravila i sasvim drugačiji sociopsihološki mehanizmi. Ovdje to nije tako. Gledajući 'Sex Education' i Otisove napore da se izbori sa seksualnim problemima svojih vršnjaka, ali i sa samim sobom, svojom majkom, svojim prijateljima i vlastitim seksualnim kočnicama, sigurno ćete se, naravno, sjetiti i kako je to biti mlad, neiskusan i prestrašen. No u svemu tome prepoznat ćete i slične dvojbe s kakvima se susreću i odrasli ljudi, slične seksualne hemunge koje imamo bez obzira je li nam 16, 26 ili 66 godina. Seks može biti kompliciran i zastrašujuć. Svi ga želimo, svi želimo zadovoljstvo i bliskost, ali i svi želimo izbjeći bilo kakvu vrstu poniženja u njemu. U današnje je vrijeme - vrijeme u kojem smo istodobno bombardirani informacijama (o seksu), ali i nevjerojatnim prikazima idealnog stanja u kojem bi se trebao odvijati odrastao život, uključujući i seks - to posebno teško. Otis i njegovi prijatelji tek su zakoraknuli u svijet takvog seksualnog (samo)otkrivanja. No ova će vam serija pokazati da ni vi niste odmakli mnogo dalje. Ili barem da bi vam, s vremena na vrijeme, ako ništa drugo - dobro došlo malo razmišljanja i razgovora o svemu tome.