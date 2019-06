'Gentleman Jack' ne govori samo o Anne Lister kao jednoj od prvih 'modernih lezbijki', nego o Lister kao fascinantnoj osobi

Priča utemeljena na dnevniku od četiri milijuna riječi engleske zemljoposjednice iz 19. stoljeća, Anne Lister, najviše je zaintrigrirala javnost onim svojim (glavnim) dijelom koji govori o Anne kao jednoj od prvih 'modernih lezbijki'. No iako je priča o sreći, nesreći, tuzi i nepravdi s kojima se Anne Lister susretala u svojem ljubavnom životu definitivno zanimljiva, serija 'Gentleman Jack' ne govori samo o tome, nego i o tome koliko je glavna junakinja bila fascinantna osoba.

Serija 'Gentleman Jack' najviše se vrti oko onog dijela života Anne Lister u kojem je upoznala Ann Walker , nešto mlađu velikašicu sa susjednog imanja, koja će joj, nakon brojnih peripetija, postati doživotna partnerica. No iako je to glavna priča serije, u njoj istodobno pratimo i način na koji je Lister preobrazila svoje imanje iz onoga što na samom početku naziva 'jadnim imanjem, jadnom obitelji' u elegantno, velikaško imanje, čije se bogatstvo temelji na bogatim rudnicima ugljena. Pratimo i kako se Lister uspijeva izboriti s moćnim i bogatim muškarcima - braćom Rawson, koji joj stalno pokušavaju ukrasti ugljen. Pratimo, do neke mjere i Annein odnos s obitelji, bivšim ljubavnicama i društvom koje govorka o njezinoj seksualnoj orijentaciji te je zbog nje pokušava na razne načine (čak i fizičkim obračunima) obezvrijediti, ali sasvim ne uspijeva, dijelom zbog Anneine oštre prirode, a dijelom i zbog toga što ona ipak pripada povlaštenoj klasi.

Ono što je kod Anne Lister iz ove serije posebno zanimljivo jest to što je ona daleko od čiste junakinje. Dok je njezina odabranica Ann Walker u dobroj mjeri neiskvarena, naivna djevojka (od 29 godina) koja tek uz Lister doista otkriva svoju seksualnost, želje, težnje, pa i psihičke probleme - Lister je dobro izgrađena ličnost koja točno zna tko je, što hoće i ne libi se to uzeti, čak ni kada joj metode nisu sasvim anđeoske. Kao što rekoh na početku, Anne Lister je velika zavodnica i u svojem nastupu prema Walker nastupa baš kao i svi veliki zavodnici. Impresionira je svojim intelektom, empatijom, pomalo i manipulacijama i lažima ('Ne, ni ja još nikada ovo nisam radila'), čak do neke mjere i kalkulirajući s bogatstvom mlade odabranice. No s vremenom, kao što pratimo Annein razvoj u modernu zemljoposjednicu koja će se obogatiti na industrijalizaciji Engleske, vidjet ćemo i razvoj Anneinih osjećaja prema Ann u pravu ljubav i pravu ljubavnu priču.

Mnogi su ovoj seriji zamjerili da je suviše koncentrirana na Anne Lister i da je njezin lik zapravo jedini koji je prikazan slojevito, s razvojem i dubinom, no ne bih se složila. I Ann Walker doživljava prilično značajne promjene u ovoj seriji, a ni ostali likovi - osim možda zločestog brata Rawson, koji je ocrtan kao čisti kriminalac i korumpirani sudac - nisu prikazani sasvim plošno i crno-bijelo. No jest, serija JEST najviše fokusirana na Anne Lister i poneki je lik sa svojom svrhom, razvojem i profiliranjem možda žrtvovan na oltaru glavne junakinje. Ipak, ne bih to nazvala zamjerkom. Serija je, kao što piše i na najavnoj špici svake epizode, ipak snimljena prema njezinu dnevniku i prije svega se bavi njome kao osobom. I to KAKVOM osobom! Kažem vam, nećete joj moći odoljeti.