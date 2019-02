Dizajn Marija Aničića za Drugo more na izložbi u Zagrebu

'Tiskaj bez crne, ekstremno upojno!' naziv je izložbe grafičkog dizajnera Marija Aničića koja se u Hrvatskom dizajnerskom društvu u Zagrebu otvara 7. veljače u 20 sati i predstavlja njegov rad za riječku udrugu Drugo more

Izložba uključuje sve što je Aničić radio za Drugo more od 2002. do 2015., od vizualnih identiteta udruge i niza njenih glavnih programa, do različitih tiskanih sredstava promocije i komunikacije poput plakata, brošura, letaka te programskih i drugih publikacija.Prema riječima Marka Goluba iz HDD-a, ona je nastavak bilježenja i kontekstualizacije onog što je u knjizi Maroja Mrduljaša i Dee Vidović, objavljenoj prije sedam godina, objedinjeno pod nazivom 'Dizajn i nezavisna kultura'.