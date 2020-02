Aretha Franklin, PJ Harvey, Leonard Cohen u programu glazbenih dokumentaraca 16. ZagrebDoxa

U programu Glazbeni globus, koji je već godinama dio ZagrebDoxa, koji će se održati od 15. do 22. ožujka u CineStaru Zagreb – Branimir mingle mallu, bit će prikazani dokumentarni filmovi o Arethi Franklin, Leonardu Cohenu, PJ Harvey, mladoj norveškoj pop senzaciji Aurori te o legendarnom američkom plesaču i koreografu Mercu Cunninghamu.

U filmu 'A Dog Called Money' redatelj Seamus Murphy bilježi proces nastanka devetog albuma britanske glazbenice PJ Harvey . Ideja za ovaj album, koji je objavljen 2016. pod naslovom 'The Hope Six Demolition Project', nastala je kada je Harvey odlučila pratiti Murphyja, svog prijatelja i suradnika, nagrađivanog fotoreportera i filmaša, na putovanja u ratom i siromaštvom pogođena područja Afganistana i Kosova, kao i u siromašne četvrti Washingtona.

Inspirativnoj, ali i tragičnoj ljubavnoj priči između kultnog glazbenika Leonarda Cohena i njegove muze, Norvežanke Marianne Ihlen , posvećen je film 'Marianne and Leonard: Words of Love' renomiranog redatelja Nicka Broomfielda . Ovaj dokumentarac bilježi povijest njihova odnosa, od upoznavanja na idiličnom grčkom otoku Hydra 1960., gdje su oboje živjeli kao dio boemske umjetničke zajednice, pa do njihove smrti u srpnju, odnosno studenome 2016. Britanski redatelj Nick Broomfield, koji je upoznao Marianne na Hydri 1968., rekonstruira tragičnu ljubavnu priču između umjetnika i njegove muze kroz osobni arhivski materijal, intervjue i poetične voice-over snimke Cohena i Ihlen. Melankoličan, intiman i pomalo nestvaran, film govori o slavi i njezinoj tamnoj strani, o seksualnoj slobodi 1960-ih, kao i o besmrtnoj ljubavi.

Dokumentarac 'Cunningham' redateljice Alle Kovgan prati umjetničku evoluciju legendarnog američkog plesača i koreografa Merca Cunninghama tijekom tri ključna desetljeća njegove karijere, od 1944. do 1972. To razdoblje Cunninghamova života ispunjeno je rizicima i otkrićima: od ranih godina u poslijeratnom New Yorku, pa do ustoličenja njegova statusa kao jednog od najvažnijih koreografskih vizionara u povijesti suvremenog plesa. Uz upotrebu 3D tehnologije ovo ostvarenje isprepliće fragmente Cunninghamova života i kreativne filozofije, stvarajući intuitivno filmsko putovanje kroz inovativan umjetnički rad jednog od ključnih umjetnika 20. stoljeća